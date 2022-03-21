Ученые выяснили, зачем в древнейшем городе мира умерших хоронили в домах

Жители древнего мегаполиса Чатал-Хююк также раскрашивали кости своих умерших.

Одним из древнейших больших человеческих поселений считается Чатал-Хююк, руины которого находятся на территории современной Турции. Считается, что на пике своего развития здесь проживало примерно 8 тысяч человек. Поэтому этот город можно назвать мегаполисом древности. По словам ученых, он был основан примерно в 7100 году до н.э. Исследователи провели новый анализ человеческих останков и выяснили некоторые подробности особенностей жизни населения города, сообщает ScienceAlert.

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Одной из особенностей древнего города, было то, что в нем не было улиц. Дома строили рядом друг с другом и попасть внутрь можно было только с крыши. Но в этих жилых помещениях люди были не одни – здесь же хоронили и своих умерших.

"Взрослых хоронили под полом центральной комнаты, а новорожденных и младенцев хоронили в разных местах дома", — говорит Элин Шотсманс из Университета Бордо во Франции.

По словам ученых, мертвых не просто хоронили. Перед этим на голову надевали повязку, пропитанную краской разных цветов. Или же наносили краску на череп намного позже. Но это делали не со всеми умершими, а лишь с некоторыми.

[ + – ] На череп умерших мужчин наносили краску красного цвета Фото: ScienceAlert

Также ученые обнаружили, что иногда подобную краску наносили на предметы, которые закапывали вместе с трупами. Исследование показало, что краску красного цвета наносили взрослым мужчинам. А краску синего и зеленого цвета наносили женщинам и детям.

"Мы считаем, что эти цвета ассоциировались с ростом и плодородием", — говорит Шотсманс.

[ + – ] Краску также наносили и на стены дома, в том месте, где хоронили умерших Фото: ScienceAlert

Но краску также наносили и на стены дома, в том месте, где хоронили умерших. Также ученые выяснили, что кости погребенных людей иногда доставали из могил, а затем снова закапывали. Исследователи считают, что эти останки играли какую-то символическую роль в жизни жителей города Чатал-Хююк.

[ + – ] Отпечаток руки на стене дома в Чатал-Хююк Фото: ScienceAlert

"Использование раскопанных человеческих останков в обществе могло быть способом сохранить память об этих людях", — говорят ученые.

По словам исследователей, жители города хоронили своих умерших в домах, чтобы те оставались частью коллективной памяти. Они как бы продолжали принимать участие в повседневной жизни общества.

Напоминаем, что археологи выяснили из чего люди ткали одежду 8,5 тысяч лет назад благодаря находкам в древнем городе Чатал-Хююк.