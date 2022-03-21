Учені з'ясували, навіщо у найдавнішому місті світу померлих ховали у будинках

Жителі стародавнього міста Чатал-Хююк також розфарбовували кістки своїх померлих.

Одним із найдавніших великих людських поселень вважається Чатал-Хююк, руїни якого знаходяться на території сучасної Туреччини. Вважається, що на піку свого розвитку тут мешкало приблизно 8 тисяч людей. Тому це місто можна назвати мегаполісом давнини. За словами вчених, воно було засноване приблизно в 7100 році до н. е. Дослідники провели новий аналіз людських решток і з'ясували деякі подробиці особливостей життя населення міста, повідомляє ScienceAlert.

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Однією з особливостей стародавнього міста було те, що в ньому не було вулиць. Будинки будували поруч один з одним і потрапити всередину можна було лише з даху. Але в цих житлових приміщеннях люди були не одні — тут же ховали своїх померлих.

"Дорослих ховали під підлогою центральної кімнати, а новонароджених і немовлят ховали у різних місцях будинку", — каже Елін Шотсманс з Університету Бордо у Франції.

За словами вчених, мертвих не просто ховали. Перед цим на голову одягали пов'язку, просочену фарбою різних кольорів. Або ж наносили фарбу на череп набагато пізніше. Але це робили не з усіма померлими, а лише з деякими.

[ + – ] На череп померлих чоловіків наносили фарбу червоного кольору Фото: ScienceAlert

Також учені виявили, що іноді подібну фарбу наносили на предмети, які закопували разом із трупами. Дослідження показало, що фарбу червоного кольору наносили дорослим чоловікам. А фарбу синього та зеленого кольору наносили жінкам і дітям.

"Ми вважаємо, що ці кольори асоціювалися зі зростанням і родючістю", — говорить Шотсманс.

[ + – ] Фарбу також наносили і на стіни будинку, де ховали померлих. Фото: ScienceAlert

Але фарбу також наносили і на стіни будинку, де ховали померлих. Також учені з'ясували, що кістки похованих людей іноді діставали з могил, а потім знову закопували. Дослідники вважають, що ці рештки грали якусь символічну роль у житті жителів міста Чатал-Хююк.

[ + – ] Відбиток руки на стіні будинку в Чатал-Хююк Фото: ScienceAlert

"Використання розкопаних людських решток у суспільстві могло бути способом зберегти пам'ять про цих людей", — кажуть вчені.

За словами дослідників, мешканці міста ховали своїх померлих у будинках, щоб ті залишалися частиною колективної пам'яті. Вони ніби продовжували брати участь у повсякденному житті суспільства.

Нагадуємо, що археологи з'ясували з чого люди ткали одяг 8,5 тисяч років тому завдяки знахідкам у стародавньому місті Чатал-Хююк.