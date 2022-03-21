Массовые пожары и эрозия почвы привели к началу царства динозавров, — ученые

В конечном итоге, причина вымирания животных в триасе — повышение уровня парниковых газов в атмосфере. То же самое происходит и сейчас.

Исследование ученых показало, что эрозия почвы и лесные пожары способствовали массовому вымиранию 201 миллион лет назад, которое положило конец триасовой эре и проложило путь к подъему динозавров в юрский период, сообщает Science Daily.

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Ведущий автор исследования доктор Калум Питер Фокс, выпускник Центра органической и изотопной геохимии штата Вашингтон (WA-OIGC) в Школе наук о Земле и планетах Кертина, сказал, что исследование выявило другие факторы, которые способствовали сочетанию факторов, которые убили жизнь в Триасе и позволили динозаврам экологическую экспансию.

"Это новое исследование добавляет эрозию почвы и активность лесных пожаров к списку факторов, которые привели к этому массовому вымиранию, чтобы положить конец триасовой эре, опираясь на наше предыдущее исследование, которое обнаружило повышение уровня кислоты и сероводорода в океане, вызванное быстрым увеличением углекислого газа из-за всплеска вулканической активности", — сказал доктор Фокс.

Подобно современным крупномасштабным пожарам, вызванным изменением климата, периоды лесных пожаров оказывают значительное влияние на наземную фауну и флору и вызывают стресс для окружающей среды и экосистем, который может привести к массовым вымираниям.

Доктор Фокс сказал, что команда исследовала пожары, произошедшие 201 миллион лет назад во время массового вымирания в конце триаса, в ходе которого наблюдалось такое же увеличение содержания углекислого газа, как и в современных условиях из-за выбросов парниковых газов.

"Изучая полициклические ароматические углеводороды, которые могут образовываться при неполном сгорании органического вещества, мы обнаружили, что эрозия почвы была более заметным экологическим стрессом на суще, чем интенсивная активность лесных пожаров во время массового вымирания в конце триаса в Бристольском канале на юге", — сказал Фокс.

Современная эрозия почвы является основной причиной деградации земель, поскольку она удаляет удобренную почву и способствует дезоксигенации водяных столбов. Это очень похоже на события массового вымирания в прошлом.

"Эти процессы, безусловно, имеют последствия в наши дни из-за появления загрязняющих веществ и пестицидов. Наблюдая за тем, что эрозия почвы оказала серьезное влияние на нашу историю, и сравнивая и сопоставляя глобальные записи прошлого, мы можем предвидеть масштаб и продолжительность происходящих в настоящее время и будущих событий эрозии почвы", — сообщил профессор Клити Грайс.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение глобальных масштабов эрозии почвы, чтобы лучше понять стрессы наземных экосистем в прошлом и выяснить, является ли это общей чертой всех событий массового вымирания.

Ранее Фокус сообщал, что ученые обнаружили на Земле признаки шестого массового вымирания видов. Исследователи также определили, как вымирание мегафауны могло привести к массовым пожарам.