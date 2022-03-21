Масові пожежі та ерозія ґрунту призвели до початку царства динозаврів, — учені

Зрештою, причина вимирання тварин у тріасі – підвищення рівня парникових газів в атмосфері. Те саме відбувається і зараз.

Дослідження вчених показало, що ерозія ґрунту та лісові пожежі сприяли масовому вимиранню 201 мільйон років тому, яке поклало кінець тріасової ері та проклало шлях до підйому динозаврів у юрський період, повідомляє Science Daily.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Провідний автор дослідження доктор Калум Пітер Фокс, випускник Центру органічної та ізотопної геохімії штату Вашингтон (WA-OIGC) у Школі наук про Землю та планети Кертіна, сказав, що дослідження виявило інші фактори, які сприяли поєднанню факторів, що вбили життя у Тріасі та дозволили динозаврам екологічну експансію.

"Це нове дослідження додає ерозію ґрунту та активність лісових пожеж до списку факторів, які призвели до цього масового вимирання, щоб покласти край тріасової ері, спираючись на наше попереднє дослідження, яке виявило підвищення рівня кислоти та сірководню в океані, викликане швидким збільшенням вуглекислого газу через сплеск вулканічної активності", — сказав доктор Фокс.

Подібно до сучасних великомасштабних пожеж, викликаних зміною клімату, періоди лісових пожеж значно впливають на наземну фауну і флору і викликають стрес для навколишнього середовища та екосистем, що може призвести до масових вимирань.

Доктор Фокс сказав, що команда досліджувала пожежі, що сталися 201 мільйон років тому під час масового вимирання наприкінці тріасу, під час якого спостерігалося таке саме збільшення вмісту вуглекислого газу, як і в сучасних умовах через викиди парникових газів.

"Вивчаючи поліциклічні ароматичні вуглеводні, які можуть утворюватися при неповному згорянні органічної речовини, ми виявили, що ерозія ґрунту була більш помітним екологічним стресом на суті, ніж інтенсивна активність лісових пожеж під час масового вимирання в кінці тріасу в Бристольському каналі на півдні", — зазначив Фокс.

Сучасна ерозія ґрунту є основною причиною деградації земель, оскільки вона видаляє ґрунт з добривом та сприяє дезоксигенації водяних стовпів. Це дуже схоже на події масового вимирання в минулому.

"Ці процеси, безумовно, мають наслідки в наші дні через появу забруднювальних речовин і пестицидів. Спостерігаючи за тим, що ерозія ґрунту вплинула на нашу історію, і порівнюючи і зіставляючи глобальні записи минулого, ми можемо передбачити масштаб і тривалість тих, що відбуваються в нині і майбутніх подіях ерозії ґрунту", — повідомив професор Кліті Грайс.

Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення глобальних масштабів ерозії ґрунту, щоб краще зрозуміти стреси наземних екосистем у минулому та з'ясувати, чи це загальна риса всіх подій масового вимирання.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені виявили на землі ознаки шостого масового вимирання видів. Дослідники визначили, як вимирання мегафауни могло призвести до масових пожеж.