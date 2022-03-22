Все дело в сере. Последствия падения на Землю астероида-убийцы были более тяжелыми

Сера от астероида вызвала гораздо большее глобальное похолодание, чем предполагали ученые.

Ученые из Бристольского университета, Великобритания, выяснили, что в результате падения астероида, который уничтожил динозавров 66 млн лет назад, в атмосферу попало намного больше серы, чем предполагалось ранее. Это огромное количество серосодержащих газов заблокировало поступление солнечного света и спровоцировало похолодание на десятки и даже сотни лет. Но потом эта сера вернулась на поверхность планеты в виде смертельных кислотных дождей. Это изменило химический состав океанов на десятки тысяч лет, что намного дольше, чем считалось раньше, сообщает Live Science.

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"Мы недооценивали количество серы, которое попало в атмосферу Земли после падения астероида. Мы теперь считаем, что изменение климата было более катастрофическим, чем мы думали", — говорит Джеймс Уиттс из Бристольского университета.

Больше серы — больше катастрофических последствий

То, что сера в таком большом количестве так долго выпадала на поверхность может объяснить, почему жизни на Земле понадобилось очень много времени, чтобы восстановится после падения астероида. Дело в том, что часть серы попала затем и в океаны, говорят ученые.

Ученые в рамках исследования изучили геохимию древних отложений, которые находятся недалеко от кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан, Мексика. Именно здесь 66 млн лет назад упал печально известный астероид. В результате анализа, ученые обнаружили в образцах, которые относятся ко времени после падения астероида, изменение массы изотопов серы.

"Такие изменения массы происходят, когда сера попадает в атмосферу и взаимодействует с ультрафиолетовым светом. Это может произойти только в двух случаях: либо в атмосфере, в которой нет кислорода, либо когда у вас так много серы, что она ушла очень высоко в насыщенную кислородом атмосферу", — говорит Уиттс.

[ + – ] Падение астроида на Землю 66 млн лет назад привело к катастрофическим последствиям Фото: Pinterest

"Тот факт, что подобные изменения в массе изотопов серы присутствуют в морской породе мелового периода, показывает, что после падения астероида в атмосфере должно было быть ну очень много серы", — говорит Уиттс.

На Земле стало более холодно, чем думали раньше

По словам ученого, это имело колоссальное значение для изменения климата, потому как на планете настало большее похолодание, чем считалось раньше. Слишком много серы попало в атмосферу из-за того, что астероид упал в месте, где находятся известняки очень богатые серой. По словам ученых, если бы астероид упал где-то в другом месте, то возможно, изменение климата было бы не таким катастрофическим.

Согласно предыдущим исследованиям, в атмосферу после падения астероида попала от 30 до 500 гигатонн серы, что вызвало снижение глобальной температуры на 2 — 8 градусов Цельсия. Но согласно новому открытию, если серы было больше, значит и изменение климата было более серьезным, что включает в себя более сильное похолодание.

Напоминаем, что ученые выяснили, что астероид Чикшулуб не только убил динозавров, но и породил гигантское цунами.

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