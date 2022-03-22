Уся справа в сірці. Наслідки падіння на Землю астероїда-вбивці були важчими

Сірка від астероїда викликала набагато більше глобальне похолодання, ніж припускали вчені.

Учені з Брістольського університету, Великобританія, з'ясували, що внаслідок падіння астероїда, який знищив динозаврів 66 млн років тому, в атмосферу потрапило набагато більше сірки, ніж передбачалося раніше. Ця величезна кількість сірковмісних газів заблокувала надходження сонячного світла і спровокувала похолодання на десятки і навіть сотні років. Але згодом ця сірка повернулася на поверхню планети у вигляді смертельних кислотних дощів. Це змінило хімічний склад океанів на десятки тисяч років, що набагато довше, ніж вважалося раніше, повідомляє Live Science.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми недооцінювали кількість сірки, яка потрапила в атмосферу Землі після падіння астероїда. Ми тепер вважаємо, що зміна клімату була катастрофічнішою, ніж ми думали", — говорить Джеймс Віттс із Брістольського університету.

Більше сірки — більше катастрофічних наслідків

Те, що сірка в такій великій кількості так довго випадала на поверхню, може пояснити, чому життю на Землі знадобилося дуже багато часу, щоб відновитися після падіння астероїда. Справа в тому, що частина сірки потрапила потім і в океани, кажуть вчені.

Учені в межах дослідження вивчили геохімію стародавніх відкладень, які знаходяться неподалік кратера Чикшулуб на півострові Юкатан, Мексика. Саме тут 66 млн років тому впав сумнозвісний астероїд. Унаслідок аналізу, вчені виявили у зразках, які належать до часу після падіння астероїду, зміну маси ізотопів сірки.

"Такі зміни маси відбуваються, коли сірка потрапляє в атмосферу та взаємодіє з ультрафіолетовим світлом. Це може статися лише у двох випадках: або в атмосфері, в якій немає кисню, або коли у вас так багато сірки, що вона пішла дуже високо в насичену киснем атмосферу", — говорить Віттс.

[ + – ] Падіння астроїду на Землю 66 млн років тому призвело до катастрофічних наслідків Фото: Pinterest

"Той факт, що подібні зміни в масі ізотопів сірки присутні в морській породі крейдяного періоду, показує, що після падіння астероїда в атмосфері мало бути ну дуже багато сірки", — каже Віттс.

На Землі стало холодніше, ніж думали раніше

За словами вченого, це мало колосальне значення для зміни клімату, тому що на планеті настало більше похолодання, ніж раніше. Занадто багато сірки потрапило в атмосферу через те, що астероїд упав у місці, де є вапняки дуже багаті на сірку. За словами вчених, якби астероїд упав десь в іншому місці, то, можливо, зміна клімату була б не такою катастрофічною.

Згідно з попередніми дослідженнями, в атмосферу після падіння астероїда потрапило від 30 до 500 гігатон сірки, що викликало зниження глобальної температури на 2-8 градусів Цельсія. Але згідно з новим відкриттям, якщо сірки було більше, значить і зміна клімату була більш серйозною, що враховує більш сильне похолодання.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що астероїд Чикшулуб не лише вбив динозаврів, а й породив гігантське цунамі.

Фокус також писав про те, що саме відбувалося на Землі після удару астероїда 66 млн років тому.