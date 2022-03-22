Новый экипаж – новые заботы: что происходит на МКС

Расширенный экипаж орбитальной станции готовится к выходам в отрытый космос и исследованиями в условиях микрогравитации.

Сейчас на МКС находится уже 10 астронавтов: пятеро россиян, четверо американце и один немец. Пока трое прибывших на станцию астронавтов "Роскосмоса" привыкают к новым условиям жизни и работы, остальные усиленно готовятся к проведению новых исследований, сообщает SciTechDaily.

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Международная команда МКС пополнилась тремя астронавтами из РФ, которые прибыли на орбиту, чтобы провести там 6 месяцев. Это Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев. Напоминаем, что астронавты РФ прибыли на МКС в символических желто-голубых комбинезонах, цвет которых напоминает украинский флаг.

Для Артемьева это уже третий полет на орбиту, а для двух остальных – это был первый полет на МКС. Пока они привыкают к станции, остальные члены экипаж готовят выход в открытый космос и проведение исследований в условиях микрогравитации уже на этой неделе.

К выходу в открытый космос готовятся астронавт NASA Раджа Чари и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Это событие должно состоятся в среду, 23 марта. Оба астронавта проведут в космосе 6,5 часов и будут заниматься установкой новой тепловой системы и компонентов электроники на американском сегменте МКС.

[ + – ] К выходу в открытый космос готовятся астронавт NASA Раджа Чари и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер

В то же время астронавты NASA Марк Ванде Хай и Кейла Бэррон занимаются научными исследованиями. В частности, Ванде Хей изучает рост и развитие микробов в космосе, чтобы обеспечить здоровье экипажа и безопасность систем космического корабля.

В то же время Бэррон исследует особые кристаллы для того, чтобы предоставить новые данные, которые помогут в разработке новых солнечных панелей и элементов электроники.

Астронавт NASA Томас Маршберн выполняет работы по обслуживанию водопроводной системы и разных систем жизнеобеспечения станции. Также он провел переговоры с Земле вместе с Чари, Бэррон и Маурером на предмет их доставки обратно на планету в следующем месяце на корабле Crew Dragon Endurance от SpaceX.

[ + – ] В апреле 2022 года четверо астронавтов покинут МКС на корабле Crew Dragon Endurance от SpaceX Фото: NASA

А Марк Ванде Хай полетит на Землю на российском корабле "Союз" в конце марта. По крайней мере пока никаких изменений в этом графике нет, согласно заявлениям NASA. Напоминаем, что в связи с вторжением РФ в Украину, наложенным санкциям на Россию и ответной реакции главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в NASA опубликовали специальное сообщение, в котором объяснили, какую роль на МКС играет Россия.

Что касается российских астронавтов Антон Шкаплерова и Петра Дубровина, то они заняты изучением возможностей нового костюма для астронавтов. Он должен снизить негативное влияние невесомости на организм человека.