Новий екіпаж – нові турботи: що відбувається на МКС

Розширений екіпаж орбітальної станції готується до виходів у відкритий космос і досліджень в умовах мікрогравітації.

Зараз на МКС перебуває вже 10 астронавтів: п'ятеро росіян, четверо американців і один німець. Поки троє астронавтів "Роскосмосу", що прибули на станцію, звикають до нових умов життя і роботи, решта посилено готуються до проведення нових досліджень, повідомляє SciTechDaily.

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Міжнародна команда МКС поповнилася трьома астронавтами з РФ, які прибули на орбіту, щоби провести там 6 місяців. Це Олег Артем'єв, Сергій Корсаков і Денис Матвєєв. Нагадуємо, що астронавти РФ прибули на МКС у символічних жовто-блакитних комбінезонах, колір яких нагадує український прапор.

Для Артем'єва це третій політ на орбіту, а двох інших – це був перший політ на МКС. Поки вони звикають до станції, решта членів екіпажу готує вихід у відкритий космос і проведення досліджень в умовах мікрогравітації вже цього тижня.

До виходу у відкритий космос готуються астронавт NASA Раджа Чарі й астронавт Європейської космічної агенції Маттіас Маурер. Ця подія має відбутися в середу, 23 березня. Обидва астронавти проведуть у космосі 6,5 годин і займатимуться встановленням нової теплової системи та компонентів електроніки на американському сегменті МКС.

[ + – ] До виходу у відкритий космос готуються астронавт NASA Раджа Чарі й астронавт Європейського космічного агентства Маттіас Маурер

У той же час астронавти NASA Марк Ванде Хай і Кейла Беррон займаються науковими дослідженнями. Зокрема, Ванде Хей вивчає ріст та розвиток мікробів у космосі, щоб забезпечити здоров'я екіпажу та безпеку систем космічного корабля.

У той же час Беррон досліджує спеціальні кристали для того, щоб надати нові дані, які допоможуть у розробці нових сонячних панелей і елементів електроніки.

Астронавт NASA Томас Маршберн виконує роботи з обслуговування водопровідної системи та різних систем життєзабезпечення станції. Також він провів переговори із Землею разом із Чарі, Берроном і Маурером на предмет їх доставки назад на планету наступного місяця на кораблі Crew Dragon Endurance від SpaceX.

[ + – ] У квітні 2022 року четверо астронавтів покинуть МКС на кораблі Crew Dragon Endurance від SpaceX Фото: ISS

А Марк Ванде Хай полетить на Землю на російському кораблі "Союз" наприкінці березня. Принаймні поки що жодних змін у цьому графіку немає, згідно із заявами NASA. Нагадуємо, що у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, накладеними санкціями на Росію та реакцією голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, в NASA опублікували спеціальне повідомлення, у якому пояснили, яку роль на МКС грає Росія.

Що стосується російських астронавтів Антона Шкаплерова та Петра Дубровіна, то вони зайняті вивченням можливостей нового костюма для астронавтів. Він має зменшити негативний уплив невагомості на організм людини.