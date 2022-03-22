НАСА вскрыло образец лунного грунта, взятый в 1972 году

Образец грунта собрали и доставили на Землю участники лунной миссии Apollo 17. Это произошло 50 лет назад, а сейчас ученые изучат его состав.

НАСА приступило к трудной задаче по открытию одного из последних существующих образцов из миссии "Аполлон-17", собранного астронавтами почти 50 лет назад. В течение полувека агентство хранило некоторые пробирки в вакуумной упаковке, чтобы их можно было изучить спустя годы с использованием последних технологических прорывов, и ожидается много новых и захватывающих открытий, сообщает ZME Science.

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Миссии "Аполлон" на Луну доставили на Землю 2196 образцов грунта. НАСА отложило два запечатанных в вакууме образца грунта, собранных в 1972 году астронавтами Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом в долине Таурус-Литтроу в Море Безмятежности — месте посадки миссии, чтобы сохранить их до лучших времен.

Предстоящее начало их анализа также совпадает с программой НАСА "Артемида", которая надеется отправить астронавтов на Луну в 2025 году. Таким образом, официальные лица решили, что сейчас самое подходящее время для изучения образца из миссии "Аполлон-17", чтобы получить какие-либо дополнительные выводы, к тем, что сделали исследователи полвека назад.

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Возможно, за счет использования лучших технологий человечества, удастся узнать что-то новое, в дополнение к тому, что исследователи выяснили из предыдущих анализов.

"Наука и технологии будут развиваться и позволят ученым изучать материал по-новому, чтобы решать новые вопросы в будущем", — сказала доктор Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА.

Для чего изучают лунные образцы

На лунной поверхности существует лишь тончайший слой газов, и совсем нет воздуха для дыхания. Подобно крошечным пушечным ядрам, беспрепятственно летящим по лунной поверхности, молекулы газа никогда не сталкиваются, поскольку на кубический сантиметр их приходится всего 100 штук. Для сравнения, атмосфера Земли на уровне моря содержит около 100 миллиардов миллиардов молекул газа на кубический сантиметр.

Несколько химических элементов уже были обнаружены на лунной поверхности различными средствами. Детекторы, оставленные астронавтами Аполлона, идентифицировали аргон-40, гелий-4, кислород, метан, азот, окись углерода и двуокись углерода. Кроме того, наземные спектрометры установили присутствие натрия и калия на поверхности. В то же время Lunar Prospector Orbiter обнаружил радиоактивные изотопы радона и полония, а совсем недавно, в 2012 году, Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил гелий.

Предполагается, что многие из этих газов исходят из недр Луны, высвобождаясь при бомбардировке небесными телами, пробивающими ее кору, высвобождая горячую лаву под ней, текущую, как озера, по ее поверхности в младенчестве Луны. Совсем недавно исследования показали, что эти соударения вызвали отложение льда на лунных полюсах.

Их действие соединилось с солнечными ветрами и лунотрясениями, оставив после себя чужеродные газы и соединения.

Вот тут-то и пригодятся образцы, хранящиеся в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. Они получили название "Программа анализа образцов Аполлона нового поколения", и исследователи только начали их вскрывать, надеясь изучить лунную поверхность с помощью апертуры. современных научных приборов.

Оказавшись вновь на Луне, исследователи планируют добывать инопланетный лед, содержащийся в ее горах.

В начале февраля команда проекта сняла внешнюю защитную трубку, установив отсутствие лунного газа: это указывает на то, что образец, находящийся во внутренней трубке, стабилен и не протекает. Затем, 23 февраля 2022 года, ученые начали недельный процесс, чтобы проткнуть основную трубу, собирая газ внутри, не повреждая при этом образцы.

Затем образцы лунного грунта будут тщательно извлечены и распределены между различными научными группами для анализа весной 2022 года.

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