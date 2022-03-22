Грустно или весело свиньям? Ученые смогли определить это по звуку

В момент, когда свиньи издавали лай и хрюканье, они могли испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции, поэтому ученые применили более подробный анализ.

Ученые Копенгагенского университета научились определять, счастлива свинья или ей грустно. Используя 7414 звуков, издаваемых 411 свиньями, исследователи разработали алгоритм для расшифровки того, испытывают ли свиньи положительные эмоции, отрицательные эмоции или что-то среднее между ними, сообщает WION.

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Записи были собраны в различных ситуациях, с которыми сталкиваются свиньи, выращиваемые в коммерческих целях, как положительных, так и отрицательных, с момента рождения до смерти животных.

Положительные ситуации включали ситуации, когда поросята сосут грудью от своих матерей или когда они воссоединяются со своей семьей после того, как их разлучили.

Эмоционально-негативные ситуации включали разлучение, драки между поросятами, кастрацию и убой, помимо прочего.

"С помощью этого исследования мы демонстрируем, что звуки животных дают отличное представление об их эмоциях. Мы также доказываем, что алгоритм можно использовать для расшифровки и понимания эмоций свиней, что является важным шагом на пути к улучшению благополучия животных", — говорит доцент Элоди Брифер с кафедры биологии Копенгагенского университета.

Проанализировав более 7000 аудиозаписей, чтобы увидеть, есть ли закономерность в звуках при определенных эмоциях, исследователи обнаружили более высокочастотные крики, такие как крики и визги, в негативных ситуациях.

При этом низкочастотные крики, такие как лай и хрюканье, возникали как в ситуациях, когда свиньи испытывали положительные, так и отрицательные эмоции.

При еще более тщательном анализе звуковых файлов исследователи обнаружили новую закономерность, которая еще более подробно раскрывала то, что свиньи испытывали в определенных ситуациях.

Ранее Фокус сообщал, что сердце генно-модифицированной свиньи впервые пересадили человеку. Немногим ранее ученым удалось пересадить человеку почку свиньи.