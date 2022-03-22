Сумно чи весело свиням? Учені змогли визначити це за звуком

У момент, коли свині видавали гавкіт і рохкання, вони могли відчувати як позитивні, так і негативні емоції, тому вчені застосували докладніший аналіз.

Учені Копенгагенського університету навчилися визначати, чи щаслива свиня, чи їй сумно. Використовуючи 7414 звуків, що видаються 411 свинями, дослідники розробили алгоритм для розшифровки того, чи свині відчувають позитивні емоції, негативні емоції або щось середнє між ними, повідомляє WION.

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Записи були зібрані в різних ситуаціях, з якими стикаються свині, що вирощуються в комерційних цілях як позитивних, так і негативних, з моменту народження до смерті тварин.

Позитивні ситуації включали ситуації, коли поросята смокчуть грудьми від своїх матерів або коли вони возз'єднуються зі своєю сім'єю після того, як їх розлучили.

Емоційно-негативні ситуації включали розлучення, бійки між поросятами, кастрацію та забій, крім іншого.

"За допомогою цього дослідження ми демонструємо, що звуки тварин дають чудове уявлення про їхні емоції. Ми також доводимо, що алгоритм можна використовувати для розшифровки та розуміння емоцій свиней, що є важливим кроком на шляху до покращення добробуту тварин", — каже доцент Елоді Бріфер з кафедри біології Копенгагенського університету

Проаналізувавши понад 7000 аудіозаписів, щоб побачити, чи є закономірність у звуках за певних емоцій, дослідники виявили більш високочастотні крики, такі як крики та верески, у негативних ситуаціях.

При цьому низькочастотні крики, такі як гавкіт і хрюкання, виникали як у ситуаціях, коли свині відчували позитивні, так і негативні емоції.

При ще ретельнішому аналізі звукових файлів дослідники виявили нову закономірність, яка ще докладніше розкривала те, що свині відчували в певних ситуаціях.

Раніше Фокус повідомляв, що серце генно-модифікованої свині вперше пересадили людині. Дещо раніше вченим вдалося пересадити людині нирку свині.