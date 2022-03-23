Видно даже сердце. В Эквадоре нашли два новых вида стеклянных лягушек (фото)

У этих лягушек сквозь живот видно сердце, печень, пищеварительную систему, а у самок даже зеленые яйца внутри.

Недалеко от столицы южноамериканской страны Эквадор Кито, ученые обнаружили два очень похожих, но генетически различных вида стеклянных лягушек. У них полностью прозрачные животы, сквозь которые можно увидеть их внутренние органы, сообщает Daily Mail.

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Новые виды стеклянных лягушек ученые из Университета Сан-Франциско-де-Кито нашли в тропических лесах в Андах. Их назвали Hyalinobatrachium mashpi и Hyalinobatrachium nouns.Оба вида очень похожи друг на друга: у этих лягушек прозрачные животы, сквозь которые видно сердце, печень, пищеварительную систему, а у самок даже зеленые яйца внутри.

[ + – ] Стеклянная лягушка Hyalinobatrachium mashpi Фото: Daily Mail

Эти два вида стеклянных лягушек живут недалеко друг от друга, всего в нескольких километрах. Несмотря на то, что они похожи внешне, анализ ДНК и изучение звуков, которые они издают, показал, что это два разных вида.

[ + – ] Стеклянная лягушка Hyalinobatrachium nouns Фото: Daily Mail

"Многие из подобных мест труднодоступны, поэтому до сих пор мы делаем подобные открытия. И что самое интересное, можно пройти всего несколько километров от начального места исследования и обнаружить абсолютно новый вид лягушек", — говорит Бекка Бруннер из Университета Сан-Франциско-де-Кито.

Изначально, когда ученые обнаружили лягушек Hyalinobatrachium mashpi, они решили, что эти земноводные принадлежат известному виду Hyalinobatrachium valerioi. Но изучив звуки, которые издают лягушки, они все же решили, что найденные стеклянные лягушки принадлежат к другому виду, ведь эти звуки сильно отличались.

[ + – ] По словам ученых, несмотря на то, что новые виды только что были открыты и описаны их смело можно назвать исчезающими Фото: Daily Mail

"Можно сказать, что звуки, которые издают лягушки Hyalinobatrachium mashpi являются их отличительной чертой", — говорит Бруннер.

Что касается вида Hyalinobatrachium nouns, также обнаруженного учеными, то анализ ДНК показал, что этот вид и представители H. mashpi генетически отличаются, несмотря на внешнее сходство.

"Проблема не в том, чтобы найти новые виды, а в том, чтобы найти время и ресурсы для их описания. Ученые, которые занимаются этим – это точно вымирающий вид", — говорит Хуан Гуаясамин из Университета Сан-Франциско-де-Кито.

[ + – ] Самка стеклянной лягушки охраняет отложенные яйца Фото: Daily Mail

По словам ученых, несмотря на то, что новые виды только что были открыты и описаны, их смело можно назвать исчезающими. Эти лягушки живут в лесных районах, где постоянно происходит вырубка деревьев. Также рядом находятся горнодобывающие предприятия, которые загрязняют окружающую среду, в том числе и воду, где также живут лягушки.

Стеклянные лягушки используют для дыхания под водой кожу, а не легкие или жабры. Поэтому грязная вода убивает их, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что ученые открыли новый вид лягушек и назвали их в честь рок-группы Led Zeppelin. Также напоминаем ,что ученые обнаружили в Новой Гвинее необычную "шоколадную лягушку".