Видно навіть серце. В Еквадорі знайшли два нові види скляних жаб (фото)

У цих жаб крізь живіт видно серце, печінку, систему травлення, а у самок навіть зелені яйця всередині.

Неподалік столиці американської країни Еквадор Кіто, вчені знайшли два дуже схожі, але генетично різні види скляних жаб. У них повністю прозорі животи, крізь які можна побачити їхні внутрішні органи, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нові види скляних жаб учені з Університету Сан-Франциско де Кіто знайшли в тропічних лісах в Андах. Їх назвали Hyalinobatrachium mashpi та Hyalinobatrachium nouns. Обидва види дуже схожі одне на одного: у цих жаб прозорі животи, крізь які видно серце, печінку, травну систему, а у самок навіть зелені яйця всередині.

[ + – ] Скляна жаба Hyalinobatrachium mashpi Фото: Daily Mail

Ці два види скляних жаб живуть неподалік одне від одного, всього за кілька кілометрів. Незважаючи на те, що вони схожі зовні, аналіз ДНК і вивчення звуків, які вони видають, показав, що це два різні види.

[ + – ] Скляна жаба Hyalinobatrachium nouns Фото: Daily Mail

"Багато з подібних місць важкодоступні, тому досі ми робимо подібні відкриття. І що найцікавіше, можна пройти лише кілька кілометрів від початкового місця дослідження і виявити абсолютно новий вид жаб", — каже Бекка Бруннер з Університету Сан-Франциско-де- Кіто.

Спочатку, коли вчені виявили жаб Hyalinobatrachium mashpi, вони вирішили, що ці земноводні належать відомому виду Hyalinobatrachium valerioi. Але вивчивши звуки, які видають жаби, вони все ж таки вирішили, що знайдені скляні жаби належать до іншого виду, адже ці звуки сильно відрізнялися.

[ + – ] За словами вчених, незважаючи на те, що нові види щойно були відкриті й описані їх сміливо можна назвати зниклими Фото: Daily Mail

"Можна сказати, що звуки, які видають жаби Hyalinobatrachium mashpi є їхньою відмінністю", — говорить Бруннер.

Що стосується виду Hyalinobatrachium nouns, також виявленого вченими, аналіз ДНК показав, що цей вид і представники H. mashpi генетично відрізняються, незважаючи на зовнішню подібність.

"Проблема не в тому, щоб знайти нові види, а в тому, щоб знайти час і ресурси для їх опису. Учені, які займаються цим — це вид, що точно вимирає", — говорить Хуан Гуаясамін з Університету Сан-Франциско-де-Кіто.

[ + – ] Самка скляної жаби охороняє відкладені яйця Фото: Daily Mail

За словами вчених, незважаючи на те, що нові види щойно були відкриті й описані, їх сміливо можна назвати зниклими. Ці жаби живуть у лісових районах, де постійно відбувається вирубування дерев. Також поряд знаходяться гірничодобувні підприємства, які забруднюють довкілля, зокрема й воду, де також мешкають жаби.

Скляні жаби використовують для дихання під водою шкіру, а не легені або зябра. Тому брудна вода вбиває їх, кажуть вчені.

Фокус уже писав, що вчені відкрили новий вид жаб і назвали їх на честь рок-групи Led Zeppelin. Також нагадуємо, що вчені виявили в Новій Гвінеї незвичайну "шоколадну жабу".