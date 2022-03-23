На краю Солнечной системы обнаружено необычайно сильное свечение Вселенной

Фоновое свечение космоса оказалось вдвое сильнее, чем предсказывали расчеты, и это может быть ошибка в расчетах, или свет тусклых галактик, которые мы не видим.

Фоновое звездное сияние Вселенной в два раза ярче, чем предполагали ученые. Чтобы провести достаточно точные наблюдения за темным небом, понадобился космический корабль New Horizons на краю Солнечной системы, сообщает Science News.

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В сентябре 2021 года исследователи направили камеру LORRI космического корабля New Horizons на участок неба и сделали серию снимков. Они в цифровом виде удалили все известные источники света — отдельные звезды, близлежащие галактики, даже тепло от ядерного источника питания космического корабля — и измерили то, что осталось, чтобы оценить значение внегалактического фонового излучения.

Затем ученые использовали большие архивы наблюдений за галактиками, например, с космического телескопа Хаббл, чтобы рассчитать свет, излучаемый всеми галактиками во Вселенной. Измеренный космический оптический фон оказался примерно в два раза ярче значения, полученного при этом расчете.

Астрономы оценили количество видимого света, пронизывающего космос, направив космический корабль "Новые горизонты", пролетевший мимо Плутона в 2015 году, на участок неба, практически лишенный ближайших звезд и галактик. Эта оценка должна соответствовать измерениям общего количества света, исходящего от галактик на протяжении всей истории Вселенной. Но это оказалось не так.

"Очевидно, что это аномалия. Теперь нам нужно попытаться понять и объяснить это", — говорит Марк Постман, астроном из Научного института космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд.

Есть несколько астрономических причин, которые могли бы объяснить расхождение. Возможно, звезды-изгои, вырванные из галактик, остаются в межгалактическом пространстве. Или, может быть, существует популяция очень компактных галактик, свет от которых чуть ниже пределов обнаружения Хаббла.

Если это последний случай, астрономы должны узнать об этом в ближайшие пару лет, потому что недавно запущенный космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА увидит эти еще более тусклые галактики.

"Я рад, что это было сделано; это абсолютно необходимое измерение. Возможно, им не хватает дополнительного свечения от космического корабля "Новые горизонты" и его прибора LORRI, или они не учли какой-то дополнительный свет на переднем плане. Я думаю, там идет разговор о деталях". — говорит астрофизик Майкл Земков из Рочестерского технологического института в Нью-Йорке.

"Оказывается, галактики, о которых мы знаем, могут давать примерно половину того уровня света, который мы видим", — говорит Тод Лауэр, астроном из NOIRLab Национального научного фонда в Тусоне, штат Аризона.

Ранее Фокус сообщал, что NASA отправит экспедицию в дальний космос, в три раза дальше орбиты Нептуна. Также ученые выяснили, откуда на Плутоне взялся регион в форме стилизованного сердца.