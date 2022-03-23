На краю Сонячної системи виявлено надзвичайно сильне світіння Всесвіту

Фонове світіння космосу виявилося вдвічі сильнішим, ніж передбачали розрахунки, і це може бути помилка в розрахунках, або світло тьмяних галактик, які ми не бачимо.

Фонове зоряне сяйво Всесвіту вдвічі яскравіше, ніж припускали вчені. Щоб провести досить точні спостереження за темним небом, потрібен космічний корабель New Horizons на краю Сонячної системи, повідомляє Science News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У вересні 2021 року дослідники направили камеру LORRI космічного корабля New Horizons на ділянку неба та зробили серію знімків. Вони в цифровому вигляді видалили всі відомі джерела світла — окремі зірки, прилеглі галактики, навіть тепло від ядерного джерела живлення космічного корабля — та виміряли те, що залишилося, щоб оцінити значення позагалактичного фонового випромінювання.

Потім учені використовували великі архіви спостережень за галактиками, наприклад, з космічного телескопа Габбл, щоб розрахувати світло, випромінюване всіма галактиками у Всесвіті. Виміряний космічний оптичний фон виявився приблизно вдвічі яскравішим від значення, отриманого при цьому розрахунку.

Астрономи оцінили кількість видимого світла, що пронизує космос, направивши космічний корабель "Нові горизонти", що пролетів повз Плутон у 2015 році, на ділянку неба, практично позбавлену найближчих зірок і галактик. Ця оцінка повинна відповідати вимірам загальної кількості світла, що виходить від галактик протягом усієї історії Всесвіту. Але це виявилося не так.

"Очевидно, що це аномалія. Тепер нам потрібно спробувати зрозуміти і пояснити це", — каже Марк Постман, астроном з Наукового інституту космічного телескопа в Балтиморі, штат Меріленд.

Є кілька астрономічних причин, які б пояснити розбіжність. Можливо, зірки-ізгої, вирвані з галактик, залишаються у міжгалактичному просторі. Або, можливо, існує популяція дуже компактних галактик, світло яких трохи нижче за межі виявлення Габбла.

Якщо це останній випадок, астрономи повинні дізнатися про це протягом найближчих кількох років, тому що нещодавно запущений космічний телескоп Джеймса Вебба НАСА побачить ці ще більш тьмяні галактики.

"Я радий, що це було зроблено; це абсолютно необхідний вимір. Можливо, їм не вистачає додаткового світіння від космічного корабля "Нові горизонти" та його приладу LORRI, або вони не врахували якесь додаткове світло на передньому плані. Я думаю, там йдеться про деталі". — каже астрофізик Майкл Земков з Рочестерського технологічного інституту в Нью-Йорку.

"Виявляється, галактики, про які ми знаємо, можуть давати приблизно половину того рівня світла, який ми бачимо", — каже Тод Лауер, астроном з NOIRLab Національного наукового фонду в Тусоні, штат Аризона.

Раніше Фокус повідомляв, що NASA відправить експедицію в далекий космос, втричі далі за орбіту Нептуна. Також учені з'ясували, звідки на Плутоні взявся регіон у формі стилізованого серця.