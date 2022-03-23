Умели ли спинозавры плавать: мнения ученых разделились

Тот факт, что кости спинозавров были плотными, не означает автоматически, что они жили преимущественно в воде.

Свирепая группа хищных динозавров могла большую часть своей охоты проводить в воде. Анализ плотности костей нескольких острозубых спинозавров позволяет предположить, что некоторые члены этой группы динозавров были преимущественно водными, сообщает Science News.

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Как говорят другие исследователи, это еще не доказывает, что спинозавр и его родственники действительно плавали.

[ + – ] Барионикс питался преимущественно рыбой

Еще в 2014 году Низар Ибрагим, палеонтолог позвоночных, который сейчас работает в Портсмутском университете в Англии, и его коллеги собрали воедино окаменелость 15-метрового спинозавра из современного Марокко. Странный набор черт динозавра — массивная парусоподобная конструкция на спине, короткие и мускулистые ноги, ноздри далеко отодвинуты от морды и игольчатые зубы, которые, по-видимому, предназначены для ловли рыбы — позволили исследователям предположить, что хищник мог быть пловцом.

В частности, у него были очень плотные кости ног, особенность некоторых водных существ, таких как ламантины, которым кости нужны в качестве балласта, чтобы оставаться под водой.

В новом исследовании Ибрагим и его команда вернулись к вопросу о плотности костей, чтобы оценить, является ли он надежным показателем того, сколько времени существо проводит в воде. По словам Ибрагима, команда собрала "огромный набор данных" о плотности бедренных и дорсальных реберных костей из "невероятного зверинца вымерших и живых животных, обратившись к кураторам музеев по всему миру".

Этот зверинец включает в себя спинозавров, таких как эффектный спинозавр с парусной спиной, а также его столь же острозубых кузенов барионикса и зухомимуса. Сюда также входят другие группы динозавров, вымершие морские рептилии, птерозавры, птицы, современные крокодилы и морские млекопитающие.

Затем команда сравнила эти анализы костей с привычками обитателей воды различных существ в исследовании. Эта работа подтверждает, что плотность костей является "отличным индикатором" для видов на ранних стадиях перехода от обитания на суше к обитанию в воде.

Эти компактные кости могут помочь таким переходным существам, которые, возможно, еще не имеют таких особенностей, как плавники или ласты, которые помогают им легче маневрировать в воде, в подводной охоте — то, что команда называет "подводным поиском пищи".

Анализы также показывают, что очень плотные кости были не только у спинозавра, но и у барионикса. Это говорит о том, что оба этих динозавра были подводными собирателями, говорит команда. Эта идея основана на предыдущей работе Ибрагима и его коллег, в которой предполагалось, что спинозавр не просто проводил большую часть времени в воде, но и мог плавать в погоне за добычей благодаря своему странному веслообразному хвосту.

Идея плавающего спинозавра не всем казалась убедительной. В 2021 году исследование Palaeontologia Electronica подробно изучило анатомию спинозавра и пришло к другому выводу. Динозавр не был узкоспециализированным водным хищником, писали Дэвид Хоун, зоолог и палеобиолог из Лондонского университета королевы Марии, и Томас Хольц-младший, палеонтолог позвоночных из Мэрилендского университета в Колледж-Парке. Вместо этого спинозавр мог просто бродить по мелководью, подобно цапле, чтобы заниматься рыбной ловлей.

Новое исследование не убедило этих скептиков. "Возьмем, к примеру, бегемотов, которые большую часть времени проводят под водой. У бегемотов плотность костей полностью сравнима со спинозавром и бариониксом, но они не едят в воде и не плавают", — говорит Хоун

"Все согласны с тем, что спинозавр был более водным, чем другие крупные тероподы, такие как тираннозавр рекс. Тот факт, что у барионикса также были плотные кости, был довольно интересным сюрпризом"— добавил Хольц.

Но плотные кости или нет, говорит Хольц, "это все равно не превращает их в водных охотников". Он описывает несколько анатомических особенностей — длинную тонкую шею спинозавра, наклоненную голову и расположение мышц шеи, предполагающее ударное движение вниз, — которые больше указывают на болотное существо, которое охотилось над поверхностью воды, чем на существо, преследовавшее свою добычу под водой.

Кирстен Формозо, палеобиолог позвоночных из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, говорит, что новое сравнение плотности костей у самых разных существ является ценным дополнением, которое она ожидает использовать в своей работе, изучающей переход древних существ с суши в воду. Но она тоже не убеждена, что это доказывает, что спинозавр и барионикс действительно умели плавать.

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