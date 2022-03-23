Чи вміли спінозаври плавати: думки вчених розділилися

Той факт, що кістки спінозаврів були щільними, означає автоматично, що вони жили переважно у воді.

Люта група хижих динозаврів могла більшу частину свого полювання проводити у воді. Аналіз густини кісток кількох гострозубих спінозаврів дозволяє припустити, що деякі члени цієї групи динозаврів були переважно водними, повідомляє Science News.

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Як кажуть інші дослідники, це ще не доводить, що спінозавр та його родичі справді плавали.

[ + – ] Баріонікс харчувався переважно рибою

Ще у 2014 році Нізар Ібрагім, палеонтолог хребетних, який наразі працює в Портсмутському університеті в Англії, і його колеги зібрали воєдино скам'янілість 15-метрового спінозавра із сучасного Марокко. Дивний набір рис динозавра — масивна вітрилоподібна конструкція на спині, короткі і мускулисті ноги, ніздрі далеко відсунуті від морди і голчасті зуби, які, мабуть, призначені для лову риби — дозволили дослідникам припустити, що хижак міг бути плавцем.

Зокрема, він мав дуже щільні кістки ніг, особливість деяких водних істот, таких як ламантини, яким кістки потрібні як баласт, щоб залишатися під водою.

У новому дослідженні Ібрагім та його команда повернулися до питання про щільність кісток, щоб оцінити, чи він є надійним показником того, скільки часу істота проводить у воді. За словами Ібрагіма, команда зібрала "величезний набір даних" про щільність стегнових і дорсальних реберних кісток з "неймовірного звіринця вимерлих і живих тварин, звернувшись до кураторів музеїв по всьому світу".

Цей звіринець включає спінозаврів, таких як ефектний спінозавр з вітрильною спиною, а також його настільки ж гострозубих кузенів баріонікса і зухоміма. Сюди також входять інші групи динозаврів, вимерлі морські рептилії, птерозаври, птахи, сучасні крокодили та морські ссавці.

Потім команда порівняла ці аналізи кісток із звичками мешканців води різних істот у дослідженні. Ця робота підтверджує, що щільність кісток є "відмінним індикатором" для видів на ранніх стадіях переходу від проживання на суші до проживання у воді.

Ці компактні кістки можуть допомогти таким перехідним істотам, які, можливо, ще не мають таких особливостей, як плавники або ласти, які допомагають їм легше маневрувати у воді, підводному полюванні — те, що команда називає "підводним пошуком їжі".

Аналізи також показують, що дуже щільні кістки були у спінозавра, а й у баріонікса. Це говорить про те, що обидва ці динозаври були підводними збирачами, каже команда. Ця ідея заснована на попередній роботі Ібрагіма та його колег, у якій передбачалося, що спінозавр не просто проводив більшу частину часу у воді, але й міг плавати в гонитві за здобиччю завдяки своєму дивному веслоподібному хвосту.

Ідея спінозавра, що плаває, не всім здавалася переконливою. У 2021 році дослідження Palaeontologia Electronica докладно вивчило анатомію спінозавра і дійшло іншого висновку. Динозавр не був вузькоспеціалізованим водним хижаком, писали Девід Хоун, зоолог і палеобіолог з Лондонського університету королеви Марії, і Томас Хольц-молодший, палеонтолог хребетних з Мерілендського університету в Коледж-Парку. Натомість спінозавр міг просто бродити по мілководді, подібно до чаплі, щоб займатися риболовлею.

Нове дослідження не переконало цих скептиків. "Візьмемо, наприклад, бегемотів, які більшу частину часу проводять під водою. У бегемотів щільність кісток повністю порівняна зі спінозавром і баріоніксом, але вони не їдять у воді і не плавають", — говорить Хоун

"Усі згодні з тим, що спінозавр був більш водним, ніж інші великі тероподи, такі як тиранозавр рекс. Той факт, що баріонікс також мав щільні кістки, був досить цікавим сюрпризом" — додав Хольц.

Але щільні кістки чи ні, каже Хольц, "це все одно не перетворює їх на водних мисливців". Він описує кілька анатомічних особливостей — довгу тонку шию спінозавра, нахилену голову і розташування м'язів шиї, що передбачає ударний рух вниз, — які більше вказують на болотну істоту, яка полювала над поверхнею води, ніж істота, що переслідувала свою здобич під водою.

Кірстен Формозо, палеобіолог хребетних з Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі, каже, що нове порівняння щільності кісток у найрізноманітніших істот є цінним доповненням, яке вона очікує використовувати у своїй роботі, що вивчає перехід давніх істот із суші у воду. Але вона теж не переконана, що це доводить, що спінозавр та баріонікс справді вміли плавати.

Раніше Фокус повідомляв, що масові пожежі та ерозія ґрунту призвели до початку царства динозаврів. У Китаї тим часом знайшли новий вид броньованих динозаврів.