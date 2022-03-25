Птицы в США начали раньше откладывать яйца из-за глобального потепления, — ученые

Более теплый климат смещает график наступления весны на более ранние сроки, и это влияет на птиц, заставляя их вить гнезда раньше срока.

Из 72 видов птиц, исследованных в окрестностях Чикаго, примерно треть откладывает яйца примерно на 25 дней раньше, чем столетие назад, по данным исследователей. Об этом сообщает India Today.

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Среди затронутых этим явлением видов — траурный голубь, американская пустельга и ястреб Купера.

Ученые до сих пор не обнаружили каких-либо явных признаков, общих для этих видов, таких как размер или миграционный статус, которые могли бы объяснить, почему они меняют свой график.

"Большинство птиц, которых мы наблюдали, питаются насекомыми, а на сезонное поведение насекомых также влияет климат", — сказал Джон Бейтс, куратор отдела птиц в Музее Филда в Чикаго.

"Как изменение климата и сезонные нарушения влияют на жизненные циклы животных и растений — это вопрос, который становится все более важным в умах людей", — добавил Бейтс.

[ + – ] Размер птиц не имеет значения для графика откладывания яиц

Всего лишь несколько градусов отклонения температуры от долгосрочного среднего значения могут оказать большое влияние на появление насекомых, появление листьев на деревьях, цветение цветов и, согласно новому исследованию, время вылупления яиц. Ученые считают, что эти изменения могут быть одной из многих причин резкого сокращения популяций птиц с 1970-х годов, когда Соединенные Штаты и Канада потеряли примерно треть своих птиц, или около 3 миллиардов птиц, согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в журнале Science.

Бейтс и его коллеги изучили более 1500 записей о яичной скорлупе, хранящихся в музее Чикаго, многие из которых относятся к периоду с 1872 по 1920 год, когда сбор яиц был популярным времяпрепровождением. Эти энтузиасты викторианской эпохи оставили подробные рукописные этикетки с указанием такой информации, как вид птицы и дата сбора.

Затем ученые сравнили эти записи с более чем 3000 современными записями, а также с данными, описывающими уровни углекислого газа в даты гнездования во времени, для своего анализа.

Полученные данные перекликаются с аналогичными результатами исследований, проведенных в последние десятилетия в Соединенном Королевстве, которые также обнаружили, что откладка яиц происходила раньше наряду с сообщениями об изменениях в вегетационном периоде.

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