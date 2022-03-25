Птахи в США почали раніше відкладати яйця через глобальне потепління

Тепліший клімат зміщує графік настання весни на більш ранні терміни, і це впливає на птахів, змушуючи їх вити гнізда раніше терміну.

Із 72 видів птахів, досліджених на околицях Чикаго, третина відкладає яйця приблизно на 25 днів раніше, ніж сторіччя тому, за даними дослідників. Про це повідомляє India Today.

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Серед порушених цим явищем видів — жалобний голуб, американський боривітер і яструб Купера.

Учені досі не виявили жодних явних ознак, загальних для цих видів, таких як розмір чи міграційний статус, які могли б пояснити, чому вони змінюють свій графік.

"Більшість птахів, яких ми спостерігали, харчуються комахами, а на сезонну поведінку комах також впливає клімат", — сказав Джон Бейтс, куратор відділу птахів у Музеї Філда в Чикаго.

"Зміна клімату та сезонні порушення впливають на життєві цикли тварин і рослин — це питання, яке стає все більш важливим в умах людей", — додав Бейтс.

[ + – ] Розмір птахів не має значення для графіка відкладання яєць

Лише кілька градусів відхилення температури від довгострокового середнього значення можуть вплинути на появу комах, появу листя на деревах, цвітіння квітів і, згідно з новим дослідженням, час вилуплення яєць. Учені вважають, що ці зміни можуть бути однією з багатьох причин різкого скорочення популяцій птахів з 1970-х років, коли Сполучені Штати та Канада втратили приблизно третину своїх птахів, або близько 3 мільярдів птахів, згідно з дослідженням, опублікованим у 2019 році в журналі Science.

Бейтс та його колеги вивчили понад 1500 записів про яєчну шкаралупу, що зберігаються в музеї Чикаго, багато з яких відносяться до періоду з 1872 по 1920 рік, коли збирання яєць було популярним проведенням часу. Ці ентузіасти вікторіанської епохи залишили докладні рукописні етикетки із зазначенням такої інформації, як вид птиці та дата збору.

Потім учені порівняли ці записи з понад 3000 сучасними записами, а також з даними, що описують рівні вуглекислого газу в часи гніздування, для свого аналізу.

Отримані дані перегукуються з аналогічними результатами досліджень, проведених останніми десятиліттями в Сполученому Королівстві, які також виявили, що відкладання яєць відбувалося раніше поряд з повідомленнями про зміни у вегетаційному періоді.

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