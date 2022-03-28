Против вращения Солнца. Ученые обнаружили на звезде ретроградные волны

Этот новый тип волн движется в направлении, противоположном вращению Солнца и выделяется невероятно быстрой скоростью.

В ходе своего недавнего исследования ученые открыли на Солнце новый тип волн, называемый высокочастотными ретроградными волнами, а все потому что они движутся в направлении, противоположном вращению Солнца, пишет IFLS.

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Они появляются на поверхности звезды в виде вихрей — закрученных узоров. Волны имеют несколько необычных характеристик, но самой загадочной является их скорость. Они движутся в 3 раза быстрее, чем волны Россби, которые возникают из-за вращения Солнца вокруг своей оси. Но как они достигают такой скорости?

Стоит отметить, что эти вихри возникают за счет силы Кориолиса — той же силы, которая на Земле заставляет жидкость в северном полушарии вращаться против часовой стрелки, а в южном — по часовой. Однако ее недостаточно для ускорения волн, поэтому ученые предположили, что причиной могут быть 3 других важных фактора.

Одним из них они отметили магнетизм. Важно понимать, что Солнце — это сфера светящейся плазмы с сильными магнитными полями, которые могли бы сыграть определенную роль в ускорении волн. Второе объяснение — гравитация. Действие этой силы могло бы изменить и усилить вихри. Ну и третий фактор — конвекция. Более горячая плазма из внутренних областей Солнца поднимается вверх, а более холодная у поверхности — опускается вниз, создавая движения внутри нашей звезды, что тоже может повлиять на силу и скорость этих волн.

Однако все не так просто.

"Если бы высокочастотные ретроградные волны можно было отнести к любому из этих трех процессов, то это открытие ответило бы на некоторые важные вопросы относительно Солнца. Однако, к сожалению, новые волны не являются результатом этих процессов, и это довольно интересно, потому что в таком случае у нас возникает целый ряд новых вопросов", — рассказал ведущий автор исследования Крис Хансон из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Исследовать звезду и получать о ней новую информацию крайне важно для ученых, так как активность Солнца влияет на земную жизнь, а учитывая, что это самая близкая звезда, Солнце является неким "окном" ко всем остальным звездам во Вселенной.

"У высокочастотных ретроградных волн есть потенциал, чтобы пролить свет на ненаблюдаемую внутреннюю часть нашей звезды", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее космический аппарат Solar Orbiter прислал самое детальное фото Солнца впервые за 50 лет. Кроме того, аппарату удалось заснять в самом высоком разрешении солнечную корону.

А вот в марте этого года благодаря новому солнечному телескопу имени Дэниела К. Иноуи на Гавайях исследователи зафиксировали на Солнце большое пятно размером с нашу планету.