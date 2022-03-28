Проти обертання Сонця. Вчені виявили на зірці ретроградні хвилі

Цей новий тип хвиль рухається у напрямку, протилежному до обертання Сонця, і виділяється неймовірно великою швидкістю.

Під час свого недавнього дослідження вчені відкрили на Сонці новий тип хвиль, названий високочастотними ретроградними хвилями, а все тому, що вони рухаються в напрямку, протилежному до обертання Сонця, пише IFLS.

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Вони з'являються на поверхні зірки як вихори — закручені візерунки. Хвилі мають кілька незвичайних характеристик, але найзагадковішою є їхня швидкість. Вони рухаються втричі швидше, ніж хвилі Россбі, що виникають через обертання Сонця навколо своєї осі. Але як вони досягають такої швидкості?

Варто зазначити, що ці вихори виникають завдяки силі Коріоліса — тій силі, яка на Землі змушує рідину в північній півкулі обертатися проти годинникової стрілки, а в південній — за годинниковою. Однак її недостатньо для прискорення хвиль, тому вчені припустили, що причиною можуть бути 3 інші важливі фактори.

Одним із них вони виділили магнетизм. Важливо розуміти, що Сонце — це сфера плазми, що світиться, з сильними магнітними полями, які могли б зіграти певну роль у прискоренні хвиль. Друге пояснення — гравітація. Дія цієї сили могла б змінити та посилити вихори. Ну і третій фактор — конвекція. Гарячіша плазма з внутрішніх областей Сонця підіймається вгору, а холодніша біля поверхні — опускається вниз, створюючи рухи всередині нашої зірки, що також може вплинути на силу і швидкість цих хвиль.

Але все не так просто.

"Якби високочастотні ретроградні хвилі можна було б поєднати з будь-яким з цих трьох процесів, то це відкриття відповіло б на деякі важливі питання про Сонце. Проте, на жаль, нові хвилі не є результатом цих процесів, і це досить цікаво, бо в такому разі в нас виникає ціла низка нових питань", — розповів провідний автор дослідження Кріс Хансон з Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі.

Дослідити зірку й отримувати про неї нову інформацію вкрай важливо для вчених, тому що активність Сонця впливає на земне життя, а враховуючи, що це найближча зірка, Сонце є деяким "вікном" до решти зірок у Всесвіті.

"У високочастотних ретроградних хвиль є потенціал, щоб пролити світло на внутрішню частину нашої зірки, що не спостерігається", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше космічний апарат Solar Orbiter надіслав найдетальніше фото Сонця вперше за 50 років. Крім того, апарату вдалося сфотографувати в найвищому розширенні сонячну корону.

А ось у березні цього року завдяки новому сонячному телескопу імені Деніела К. Іноуї на Гаваях дослідники зафіксували на Сонці велику пляму розміром із нашу планету.