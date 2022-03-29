Нужен метан: ученые выяснили, как искать жизнь на других планетах

Новое исследование предполагает, что если на каменистых планетах во Вселенной есть жизнь, то метан может быть важным признаком ее существования там.

Метан может стать тем важным признаком наличия жизни на далеких экзопланетах, который могут обнаружить астрономы. Правда метан могут создавать и небиологические процессы. Но ученые из Калифорнийского университета в Санта-Круз считают, что биологическая активность может быть источником метана в атмосфере, а значит таким образом на каменистых планетах можно обнаружить жизнь, сообщает SciTechDaily.

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По словам ученых метан является признаком жизни или биосигнатурой, которую может обнаружить космический телескоп Уэбба на далеких планетах.

"Конечно, лучшей биосигнатурой является кислород, но его телескопу Уэбба будет обнаружить сложнее. А вот метан – это другое дело", — говорит Мэгги Томпсон из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

"Если на каменистой планете в атмосфере будет много метана, то нужно объяснить источник его происхождения. Биологическая активность на Земле производит много метана и скорее всего, это происходило в ранней истории Земли. Создание метана – это достаточно простой метаболический процесс", — говорит Джошуа Криссансен-Тоттон из Калифорнийского университета.

Но метан могут создавать и небиологические источники. Например, извержения вулканов могут наполнять атмосферу как метаном, так и монооксидом углерода (СО). Но биологическая активность поглощает СО. Исследователи пришли к выводу, что небиологические процессы не могут легко создать пригодную для жизни атмосферу на планете, где будет много и метана, и двуокиси углерода (СО2) и практически не будет монооксида углерода.

[ + – ] Метан в атмосфере планеты может быть признаком жизни, если исключить небиологические источники. На этой иллюстрации показаны известные источники метана на Земле, в том числе выделение газа из вулканов, гидротермальные источники и зоны субдукции, а также столкновения с астероидами и кометами Фото: SciTechDaily

Это значит, что метан будет признаком жизни на планете, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезде, если в ее атмосфере будет и метан и СО2. И метан будет более распространен, чем монооксид углерода.

"Для того, чтобы сказать есть ли жизнь на планете, нужно учитывать много факторов: важную роль играет геохимия планеты, ее взаимодействие со своей звездой и многие процессы на планете, которые могут повлиять на ее атмосферу", — говорит Томпсон.

По словам ученых, важно понимать, что в будущих исследованиях далеких планет можно столкнутся с тем, что метан признают биосигнатурой, а жизни там нет. Поэтому исследователи планируют и дальше разрабатывать необходимые основы для принятия правильных решений астрономами, если это касается наличия жизни на каменистой планете и признания метана, как явной биосигнатуры.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли еще один ключ для поиска пригодных для жизни планет. Спутники таких экзопланет могут свидетельствовать о наличии там потенциальной жизни.