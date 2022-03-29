Потрібен метан: учені з'ясували, як шукати життя на інших планетах

Нове дослідження припускає, що якщо на кам'янистих планетах у Всесвіті є життя, то метан може бути важливою ознакою його існування там.

Метан може стати тією важливою ознакою існування життя на далеких екзопланетах, що можуть виявити астрономи. Щоправда, метан можуть створювати і небіологічні процеси. Але вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважають, що біологічна активність може бути джерелом метану в атмосфері, а отже, так на кам'янистих планетах можна виявити життя, повідомляє SciTechDaily.

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За словами вчених, метан є ознакою життя або біосигнатурою, яку може виявити космічний телескоп Вебба на далеких планетах.

"Звичайно, найкращою біосигнатурою є кисень, але його телескопу Вебба буде виявити складніше. А ось метан — це інша справа", — каже Меггі Томпсон із Каліфорнійського університету до Санта-Круза.

"Якщо на кам'янистій планеті в атмосфері буде багато метану, то потрібно пояснити джерело його походження. Біологічна активність на Землі виробляє багато метану і, швидше за все, це відбувалося в ранній історії Землі. Створення метану — це досить простий метаболічний процес", — каже Джошуа Кріссансен-Тоттон із Каліфорнійського університету.

Але метан можуть створювати й небіологічні джерела. Наприклад, виверження вулканів можуть наповнювати атмосферу як метаном, і монооксидом вуглецю (СО). Але біологічна активність поглинає СО. Дослідники дійшли висновку, що небіологічні процеси не можуть легко створити придатну для життя атмосферу на планеті, де буде багато метану, і двоокису вуглецю (СО2) і практично не буде монооксиду вуглецю.

[ + – ] Метан в атмосфері планети може бути ознакою життя, якщо виключити небіологічні джерела. На цій ілюстрації показані відомі джерела метану на Землі, зокрема виділення газу з вулканів, гідротермальні джерела та зони субдукції, а також зіткнення з астероїдами та кометами Фото: SciTechDaily

Це означає, що метан буде ознакою життя на планеті, яка обертається навколо подібної до Сонця зірки, якщо в її атмосфері буде і метан і СО2. І метан буде більш поширеним, ніж монооксид вуглецю.

"Для того, щоб сказати, чи є життя на планеті, потрібно враховувати багато факторів: важливу роль відіграє геохімія планети, її взаємодія зі своєю зіркою і багато процесів на планеті, які можуть вплинути на її атмосферу", — говорить Томпсон.

За словами вчених, важливо розуміти, що в майбутніх дослідженнях далеких планет можна зіткнутися з тим, що метан визнають біосигнатурою, а життя там немає. Тому дослідники планують і надалі розробляти необхідні основи для ухвалення правильних рішень астрономами, якщо це стосується існування життя на кам'янистій планеті та визнання метану як очевидної біосигнатури.

Фокус уже писав, що вчені знайшли ще один ключ для пошуку придатних для життя планет. Супутники таких екзопланетів можуть свідчити про наявність там потенційного життя.