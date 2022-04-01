Полезен в малых дозах. Ученые развенчали распространенный миф об алкоголе

Новое исследование показывает, что у пьющих умеренное количество алкоголя сердце здоровое не из-за напитка. Все дело в других факторах.

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Группа ученых из Массачусетской больницы общего профиля, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета выяснила, что теория о том, что малое количество алкоголя способствует нормальному состоянию сердца на самом деле не имеет под собой твердой почвы, сообщает SciTechDaily.

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По словам ученых, любая наблюдаемая польза от алкоголя, вероятно, связана с другими факторами образа жизни тех, кто употребляет малое или среднее количество алкоголя в неделю. Исследователи изучили генетические и медицинские данные более 370 тысяч человек, которые хранятся в Британском биобанке – огромном хранилище информации. Средний возраст исследуемых респондентов был 57 лет, и они в среднем употребляли 9,2 порции алкоголя в неделю. В исследовании не указывается точный размер порции, а также вид алкоголя.

Откуда взялась теория о пользе алкоголя для сердца?

Прошлые исследования показали, что у тех, кто пьет мало и умеренное количество алкоголя в неделю, риск появления сердечных заболеваний был ниже, чем у тех, кто вообще не пьет. Но самый высокий риск появления болезней сердца был у тех, кто употребляет много алкоголя.

Но новое исследование показывает, что такие результаты скорее всего, связаны с другими факторами жизнедеятельности человека. Даже если люди пьют алкоголь мало или достаточно умеренно, то они ведут более здоровый образ жизни, в основном не курят, употребляют много овощей и занимаются спортом.

"Соответственно это отвергает любую теорию о том, что алкоголь полезен для сердца. Мы считаем, что сокращение нормы потребления алкоголя снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Кришна Арагам из Массачусетской больницы общего профиля.

[ + – ] Чем больше порций алкоголя в неделю употребляет человек, тем выше у него шансы ухудшить состояние своего сердца Фото: NBC News

Генетика и алкоголь

Также ученые изучили генетические данные участников исследования, чтобы выяснить существует ли связь между предрасположенностью к алкоголю и сердечными заболеваниями. Ученые обнаружили, что люди с генетическими вариантами, которые предсказывали более высокое потребление алкоголя, действительно с большей вероятностью потребляли большее количество алкоголя и с большей вероятностью страдали гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Чем больше пьешь — тем хуже сердцу

Также в ходе исследования выяснилось, что чем больше порций алкоголя в неделю употребляет человек, тем выше у него шансы ухудшить состояние своего сердца. Особенно высокий риск появления сердечных болезней существует у тех, кто потребляет 21 и более порций алкоголя в неделю. Хотя также опасность для здоровья представляет и диапазон от 14 до 21 порции.

Но что самое важно, даже при минимальном употреблении алкоголя (в США это меньше 14 порций в неделю для мужчин и меньше 7 порций для женщин), риск ухудшить здоровье сердца возрастает.

"Наши результаты показывают, что употребление алкоголя не следует рекомендовать для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы", — говорит Арагам.

Напоминаем, что ученые выяснили почему люди так сильно любят алкоголь. Оказывается, все дело в наших предках – приматах.

Фокус также писал о том, что употребление алкоголя уменьшает объем мозга.