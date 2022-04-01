Корисний у малих дозах. Вчені розвінчали поширений міф про алкоголь

Нове дослідження показує, що в тих, хто п'є помірну кількість алкоголю, серце здорове не через напій. Справа в інших факторах.

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Група вчених із Массачусетської лікарні загального профілю, Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету з'ясувала, що теорія про те, що мала кількість алкоголю сприяє нормальному стану серця насправді не має під собою твердого ґрунту, повідомляє SciTechDaily.

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За словами вчених, будь-яка користь від алкоголю, ймовірно, пов'язана з іншими факторами способу життя тих, хто вживає малу або середню кількість алкоголю на тиждень. Дослідники вивчили генетичні та медичні дані понад 370 тисяч людей, які зберігають у Британському біобанку — величезному сховищі інформації. Середній вік досліджуваних респондентів був 57 років, і вони в середньому вживали 9,2 порції алкоголю на тиждень. У дослідженні не вказують точний розмір порції та вид алкоголю.

Звідки взялася теорія про користь алкоголю для серця?

Попередні дослідження показали, що в тих, хто п'є мало і помірну кількість алкоголю на тиждень, ризик появи серцевих захворювань був нижчим, ніж у тих, хто взагалі не п'є. Але найвищий ризик появи хвороб серця був у тих, хто вживає багато алкоголю.

Проте нове дослідження показує, що такі результати, найімовірніше, пов'язані з іншими факторами життєдіяльності людини. Навіть якщо люди п'ють алкоголь мало або досить помірно, то вони ведуть здоровіший спосіб життя, здебільшого не курять, вживають багато овочів і займаються спортом.

"Відповідно, це відкидає будь-яку теорію про те, що алкоголь корисний для серця. Ми вважаємо, що скорочення норми споживання алкоголю знижує ризик появи серцево-судинних захворювань", — говорить Крішна Арагам з Массачусетської лікарні загального профілю.

[ + – ] Чим більше порцій алкоголю на тиждень вживає людина, тим вищі шанси погіршити стан свого серця Фото: NBC News

Генетика та алкоголь

Також вчені вивчили генетичні дані учасників дослідження, щоб з'ясувати, чи існує зв'язок між схильністю до алкоголю та серцевими захворюваннями. Вчені виявили, що люди з генетичними варіантами, які передбачали більше споживання алкоголю, дійсно з більшою ймовірністю споживали більшу кількість алкоголю і з більшою ймовірністю страждали на гіпертонію та ішемічну хворобу серця.

Чим більше п'єш — тим гірше серцю

Також під час дослідження з'ясувалося, що чим більше порцій алкоголю на тиждень вживає людина, тим вищі в неї шанси погіршити стан свого серця. Особливо високий ризик появи серцевих хвороб існує в тих, хто споживає 21 та більше порцій алкоголю на тиждень. Хоча також небезпеку для здоров'я становить і діапазон від 14 до 21 порції.

Але що найважливіше, навіть за мінімального вживання алкоголю (у США це менш як 14 порцій на тиждень для чоловіків і менш як 7 порцій для жінок), ризик погіршити здоров'я серця зростає.

"Наші результати показують, що вживання алкоголю не слід рекомендувати для покращення здоров'я серцево-судинної системи", — каже Арагам.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, чому люди так сильно люблять алкоголь. Виявляється, вся річ у наших предках — приматах.

Фокус також писав про те, що вживання алкоголю зменшує об'єм мозку.