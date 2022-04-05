Упитанный гигант. Астрономы нашли планету-младенца, которая уже в 9 раз больше Юпитера

Исследователи считают, что газовый гигант AB Aurigae b формируется совсем не так, как это обычно происходит у планет.

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Астрономы обнаружили планету под названием AB Aurigae b, которая пребывает на самой ранней стадии своего формирования из когда-либо наблюдавшихся. Ее формирование происходит не совсем так, как предполагали ученые и это дает повод изменить нынешнее понимание формирования планет, сообщает The Guardian.

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Огромная планета имеет массу, которая превышает массу Юпитера примерно в 9 раз. Она находится в диске из газа и пыли, который окружает звезду AB Aurigae в созвездии Возничего. Эта звезда примерно в 2,4 раза больше массы нашего Солнца и почти в 60 раз ярче. Звезде "всего" 2 млн лет, если сравнивать с возрастом Солнца, которому 4,5 млрд лет. По словам ученых, формирующийся газовый гигант вращается необычно далеко от своей молодой звезды, которая находится на расстоянии в 508 световых лет от Земли.

Это точно газовый гигант, а не звезда

"Чтобы обнаружить этот газовый гигант и изучить его, мы использовали наземный телескоп Subaru на Гавайях и космический телескоп Хаббл. Мы считаем, что планета находится на самой ранней стадии своего развития из когда-либо наблюдавшихся", — говорит Тейн Карри из команды ученых телескопа Subaru.

По словам ученых, обнаруженный объект приближается по размеру к своему максимуму, чтобы его точно можно было классифицировать именно как планету, а не коричневый карлик. Это промежуточное звено между планетой и звездой.

[ + – ] Диск из газа и пыли, который окружает звезду AB Aurigae в созвездии Возничего, где формируется планета AB Aurigae b Фото: ESO

Не такая как все планета

В то время как почти все известные экзопланеты вращаются вокруг своих звезд на расстоянии, которое соответствует расстоянию Нептуна от Солнца, планета AB Aurigae b находится дальше. По словам ученых, она находится на расстоянии от своей молодой звезды примерно в 3 раза дальше, чем Нептун от Солнца и в 93 раза дальше чем Земля от нашей звезды.

Также ученые считают, что процесс формирования обнаруженного газового гиганта отличается от общепринятой модели формирования планет.

"Считается, что планеты в процессе формирования накапливают твердые тела на своем каменистом ядре. А газовые гиганты проходят эту стадию до того, как ядро станет достаточно массивным, чтобы притягивать газ", — говорит Оливье Гийон из Университета штата Аризона.

Такие протопланеты, которые находятся в диске из газа и пыли, окружающем звезду, постепенно накапливают материал до того момента пока ядро не станет превышать массу Земли в несколько раз. После этого вокруг ядра будет накапливаться газовая оболочка.

"Но газовые гиганты не могут формироваться таким образом, если они находятся слишком далеко от своей звезды. Это говорит о том, что нужно пересмотреть наши взгляды на процесс формирования планет", — говорит Гийон.

Ученые считают, что планета AB Aurigae b формируется следующим образом: диск, вокруг звезды остывает, а гравитация заставляет его разделиться на несколько отдельных частей, в которых и формируются планеты.

"Выходит, что существует более, чем один способ сформировать планету, которая очень похожа на Юпитер", — говорит Карри.

Фокус уже писал о том, что самая далекая экзопланета оказалась двойником Юпитера. Она находится на расстоянии в 17 тысяч световых лет от Земли.

Также ученые выяснили, как с помощью метана можно обнаружить жизнь на других планетах в нашей галактике.