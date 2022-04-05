Вгодований гігант. Астрономи знайшли планету-немовля, яке вже в 9 разів більше за Юпітер

Дослідники вважають, що газовий гігант AB Aurigae b формується зовсім не так, як це зазвичай відбувається у планет.

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Астрономи виявили планету під назвою AB Aurigae b, яка перебуває на ранній стадії свого формування з тих, що коли-небудь спостерігалися. Її формування відбувається не зовсім так, як припускали вчені, і це дає підстави змінити нинішнє розуміння формування планет, повідомляє The Guardian.

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Величезна планета має масу, яка перевищує масу Юпітера приблизно 9 разів. Вона знаходиться в диску з газу та пилу, який оточує зірку AB Aurigae у сузір'ї Возничого. Ця зірка приблизно в 2,4 рази більша за масу нашого Сонця і майже у 60 разів яскравіша. Зірці "всього" 2 млн років, якщо порівнювати з віком Сонця, якому 4,5 млрд років. За словами вчених, газовий гігант, що формується, обертається незвичайно далеко від своєї молодої зірки, яка знаходиться на відстані 508 світлових років від Землі.

Це точно газовий гігант, а не зірка

"Щоб виявити цей газовий гігант і вивчити його, ми використовували наземний телескоп Subaru на Гаваях і космічний телескоп Габбл. Ми вважаємо, що планета знаходиться на ранній стадії свого розвитку з тих, що будь-коли спостерігалися", — говорить Тейн Каррі з команди вчених телескопа Subaru.

За словами вчених, виявлений об'єкт наближається за розміром до максимуму, щоб його точно можна було класифікувати саме як планету, а не коричневий карлик. Це проміжна ланка між планетою і зіркою.

[ + – ] Диск із газу та пилу, що оточує зірку AB Aurigae у сузір'ї Возничого, де формується планета AB Aurigae b Фото: ESO

Не така як уся планета

У той час як майже всі відомі екзопланети обертаються навколо своїх зірок на відстані, що відповідає відстані Нептуна від Сонця, планета AB Aurigae b знаходиться далі. За словами вчених, вона знаходиться на відстані від своєї молодої зірки приблизно в 3 рази далі, ніж Нептун від Сонця і в 93 рази далі, ніж Земля від нашої зірки.

Також учені вважають, що формування виявленого газового гіганта відрізняється від загальноприйнятої моделі формування планет.

"Вважається, що планети в процесі формування накопичують тверді тіла на своєму кам'янистому ядрі. А газові гіганти проходять цю стадію до того, як ядро стане достатньо масивним, щоб притягати газ", — каже Олів'є Гійон з Університету штату Арізона.

Такі протопланети, що знаходяться в диску з газу та пилу, що оточує зірку, поступово накопичують матеріал до того моменту, поки ядро не перевищуватиме масу Землі в кілька разів. Після цього навколо ядра накопичуватиметься газова оболонка.

"Але газові гіганти не можуть формуватися так, якщо вони знаходяться надто далеко від своєї зірки. Це говорить про те, що потрібно переглянути наші погляди на процес формування планет", — говорить Гійон.

Учені вважають, що планета AB Aurigae b формується так: диск навколо зірки охолоджується, а гравітація змушує його розділитися на кілька окремих частин, в яких і формуються планети.

"Виходить, що існує більш ніж один спосіб сформувати планету, яка дуже схожа на Юпітер", — говорить Каррі.

Фокус уже писав про те, що найдальша екзопланета виявилася двійником Юпітера. Вона знаходиться на відстані 17 тисяч світлових років від Землі.

Також учені з'ясували, як за допомогою метану можна знайти життя на інших планетах у нашій галактиці.