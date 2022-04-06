Под самым носом. В человеческом организме найден тип клеток, неизвестный науке

Согласно исследованию, эти клетки играют жизненно важную роль в поддержании нормального функционирования дыхательной системы.

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Ученые из Университета штата Пенсильвания, США, открыли новые клетки в легких человека, которые они назвали секреторные клетки дыхательных путей (RAS). По словам ученых, новооткрытые клетки играют важную роль в поддержании нормального функционирования дыхательной системы и могут помочь в создании новых методов лечения некоторых заболеваний легких, сообщает ScienceAlert.

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Клетки RAS находятся в бронхиолах, которые являются конечными ветвями бронхиального дерева в легких и распределяют воздушный поток. Они заканчиваются легочными альвеолами – это маленькие пузырьки, которые участвуют в акте дыхания и обмениваются кислородом и углекислым газом с кровотоком.

Почти как стволовые клетки

"Эти клетки похожи на стволовые клетки, они могут видоизменятся в любой другой тип клеток в организме и способны восстанавливать поврежденные клетки альвеол и превращаться в новые", — говорит Эдвард Морриси из Университета штата Пенсильвания.

Ученые считают, что в дыхательной системе большинства млекопитающих также имеются клетки RAS.

"Мы полагаем, что эти клетки повышают эффективность работы легких. Они играют важную роль в поддержании здоровья легких в целом", — говорит Морриси.

[ + – ] Клетки RAS повышают эффективность работы легких Фото: Live Science

Эти клетки можно использовать для лечения болезней легких

Ученые считают, что новооткрытые клетки могут сыграть важную роль в разработке лечения болезней, связанных с курением и загрязненным воздухом. Среди таких, например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Воспаление дыхательных путей затрудняет поступление в легкие достаточного количества кислорода. Также разрушаются альвеолы, что приводит к хроническому бронхиту и изнурительному кашлю.

Теоретически клетки RAS могут предотвратить или облегчить последствия ХОБЛ путем восстановления поврежденных альвеол. Однако ученые подозревают, что курение может повредить или даже полностью разрушить новые клетки.

"Мы считаем, что новые клетки можно будет использовать для лечения ХОБЛ и других болезней легких, если сможем научиться использовать свойства регенерации этих клеток", — говорит Морриси.

Напоминаем, что ученые узнали, как человеческий организм блокирует "спящие" раковые клетки. Особая форма коллагена, которую вырабатывают сами раковые клетки, способна снижать их активность.

Также Фокус писал о том, что у человеческих клеток найдены "щупальца", помогающие им передвигаться. Но клетки их используют и для других целей.