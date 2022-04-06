Під самим носом. У людському організмі знайдено тип клітин, невідомий науці

Згідно з дослідженням, ці клітини відіграють життєво важливу роль у підтримці нормального функціонування дихальної системи.

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Вчені з Університету штату Пенсільванія, США, відкрили нові клітини в легенях, які вони назвали "секреторні клітини дихальних шляхів" (RAS). За словами вчених, нововідкриті клітини відіграють важливу роль у підтримці нормального функціонування дихальної системи та можуть допомогти створити нові методи лікування деяких захворювань легень, повідомляє ScienceAlert.

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Клітини RAS знаходяться в бронхіолах, які є кінцевими гілками бронхіального дерева в легенях та розподіляють повітряний потік. Вони закінчуються легеневими альвеолами — це маленькі бульбашки, які беруть участь в акті дихання та обмінюються киснем та вуглекислим газом із кровотоком.

Майже як стовбурові клітини

"Ці клітини схожі на стовбурові клітини, вони можуть видозмінюватися на будь-який інший тип клітин в організмі й здатні відновлювати пошкоджені клітини альвеол і перетворюватися на нові", — говорить Едвард Моррісі з Університету штату Пенсільванія.

Вчені вважають, що в дихальній системі більшості ссавців також є клітини RAS.

"Ми вважаємо, що ці клітини підвищують ефективність роботи легень. Вони відіграють важливу роль у підтримці здоров'я легень загалом", — каже Моррісі.

[ + – ] Клітини RAS підвищують ефективність роботи легень Фото: Seneca-Guns

Ці клітини можна використовувати для лікування хвороб легень

Вчені вважають, що нововідкриті клітини можуть відіграти важливу роль у розробці лікування хвороб, пов'язаних із курінням та забрудненим повітрям. Серед таких, наприклад, хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ). Запалення дихальних шляхів ускладнює надходження у легені достатньої кількості кисню. Також руйнуються альвеоли, що призводить до хронічного бронхіту та виснажливого кашлю.

Теоретично клітини RAS можуть запобігти чи полегшити наслідки ХОЗЛ шляхом відновлення пошкоджених альвеол. Проте вчені підозрюють, що куріння може зашкодити чи навіть повністю зруйнувати нові клітини.

"Ми вважаємо, що нові клітини можна буде використовувати для лікування ХОЗЛ та інших хвороб легень, якщо зможемо навчитися використовувати властивості регенерації цих клітин", — каже Моррісі.

Нагадуємо, що вчені дізналися, як людський організм блокує "сплячі" ракові клітини. Особлива форма колагену, яку виробляють самі ракові клітини, здатна знижувати їхню активність.

Також Фокус писав про те, що у людських клітин знайдено "щупальця", які допомагають їм пересуватися. Але клітини їх використовують і для інших цілей.