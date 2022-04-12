Нашли выключатель. Ученые обнаружили основной регулятор массы тела человека

Исследователи изучали белок, который связан с появлением разных видов рака и обнаружили, что он влияет также и на массу тела.

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По словам ученых из Йельского университета, новое открытие дает много полезной информации о том, как наш организм реагирует на пищу или ее отсутствие, и открывает новые возможности для лечения болезней, связанных с нарушением обмена веществ в организме человека, сообщает New Atlas.

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Исследователи из Йельского университета занимались изучением процесса, благодаря которому белок аугментор-альфа способствует появлению разных раковых заболеваний у человека. Этот белок связывается с рецептором, который называется киназа анапластической лимфомы, в результате, чего он мутирует и становится причиной появления рака.

Больше всего этого белка в мозге

В ходе исследования ученые пытались определить, в какой части организма этот белок является наиболее распространенным. Для этого они провели эксперименты на мышах, и выяснили, что белок аугментор-альфа наиболее ярко выражен в гипоталамусе. Это часть мозга, которая отвечает за много важных функций в организме человека, в том числе за регуляцию температуры, реакцию на стресс и за обмен веществ.

Эксперимент показал, что самый высокий уровень белка находится в нейропептиде, который создает в головном мозге нейрон AgRP, который отвечает за чувство голода.

"Без этих нейронов человек просто умер бы от голода, он просто не понимал бы, что нужно что-то есть. Когда стало понятно, что белок аугментор-альфа особенно ярко выражен в этих нейронах, мы сделали вывод, что он может участвовать в процессе обмена веществ", — говорит Тамас Хорват из Йельского университета.

[ + – ] Новое открытие дает много полезной информации о том, как наш организм реагирует на пищу или ее отсутствие, и открывает новые возможности для лечения болезней, связанных с нарушением обмена веществ в организме человека Фото: New Atlas

Эксперимент на мышах

В ходе эксперимента на мышах, ученые обнаружили, что, у голодных мышей, которым не дают еды уровень белка в нейронах AgRP повышается. Потом ученые удалили этот белок у мышей и выяснили, что они стали более худыми, но более активными по сравнению с обычными мышами, не смотря на то какую они пищу принимали – богатую жирами или более здоровую.

Затем ученые перестали давать еду мышам без белка, но их активность не снизилась.

"Все должно было бы выглядеть наоборот – мыши должны были снизить свою активность, чтобы сохранить больше энергии из –за отсутствия пищи, но этого не произошло. Поэтому мы считаем, что белок аугментор-альфа играет важную роль в обмене веществ. Одна из его функций заключается в том, чтобы замедлить метаболизм, когда еды недостаточно. Этот белок как бы говорит: "Не трать энергию, у тебя нет еды"", — говорит Ховарт.

Теперь можно лечить анорексию

По словам ученых, если повысить уровень белка аугментор-альфа, то таким образом можно лечить потерю аппетита, которая бывает побочным эффектом приема некоторых лекарств. Также это может сыграть важную роль в лечении таких болезней, как анорексия.

"Но высокая концентрация этого белка находится в гипоталамусе, который отвечает за много разных функций в организме. А значит влияние на этот белок будет иметь и другие последствия", — говорит Ховарт.

Напоминаем, что ученые обнаружили генетическую связь между человеком и морским организмом. Оказалось, что ген, который отвечает за развитие слуха у людей, также отвечает за развитие осязательных способностей у актиний.