Не только обезьяны. Найдена генетическая связь между человеком и морским организмом

Новое исследование показывает, что ген, который отвечает за развитие слуха у людей, также отвечает за развитие осязаемых способностей у актиний.

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Актинии – это морские животные, которые относятся к классу коралловых полипов. Ученые из Университета штата Арканзас, США, выяснили, что ген под названием pou-iv, который отвечает за развитие слуха у людей, также можно найти в щупальцах актинии Nematostella vectensis, где он играет решающую роль в осязании животного, сообщает ScienceAlert.

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Актинии принадлежат к типу книдарии или стрекающие многоклеточные животные. И они являются ближайшим родственником билатерий – таксона многоклеточных животных, которые имеют двустороннюю симметрию тела, так же, как и люди. Но актинии отделились от общего предка, который жил примерно 748–604 млн лет назад.

Ученые считают, что ген pou-iv также играл важную роль в развитии сенсорных способностей общего предка актиний и всех двустороннесимметричных животных.

"Наше исследование показывает, что строительные блоки нашего слуха имеют древние эволюционные корни, которые уходят в глубокую древность на сотни миллионов лет", — говорит Нагаясу Наканиши из Университета штата Арканзас.

У человека, как и у других позвоночных животных, рецепторы слуховой системы называются волосковыми клетками. Они реагируют на вибрации, которые человек воспринимает как звук. У млекопитающих ген pou-iv необходим для развития этих волосковых клеток. Выяснилось, что у актиний есть похожие волосковые клетки на щупальцах, которые используются для осязания.

[ + – ] Актиния Nematostella vectensis Фото: wikipedia

Чтобы проверить работу гена pou-iv и его влияние на сенсорную систему актиний, ученые с помощью технологии редактирования генов CRISPR-Cas9 удалили этот ген у эмбрионов актиний. В результате у новых, мутировавших актиний волосковые клетки развивались по-другому и не реагировали на прикосновение. Без гена pou-iv актинии не могли ощущать механические раздражители.

Но как давно ген pou-iv начал играть важную роль в развитии сенсорных рецепторов у животных пока не ясно и для этого нужны дополнительные исследования.

Напоминаем, что ученые научились лечить врожденную глухоту, редактируя гены. Пока что успеха удалось достичь только с мышами, где редактирование генов привело к тому, что 64% глухих животных начали слышать звуки.

Также Фокус писал о том, что ученые испытали редактирование генов человека с помощью одного укола.

Напоминаем, что с помощью технологии CRISPR впервые удалось вылечить генетическое заболевание у человека.