Не лише мавпи. Знайдено генетичний зв'язок між людиною і морським організмом

Нове дослідження показує, що ген, який відповідає за розвиток слуху в людей, також відповідає за розвиток відчутних здібностей в актиній.

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Актинії — це морські тварини, які належать до класу коралових поліпів. Учені з Університету штату Арканзас, США, з'ясували, що ген під назвою pou-iv, який відповідає за розвиток слуху в людей, також можна знайти у щупальцях актинії Nematostella vectensis, де він відіграє вирішальну роль у дотику до тварини, повідомляє ScienceAlert.

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Актинії належать до типу кнідарії або багатоклітинні тварини. І є найближчим родичем білатерій — таксона багатоклітинних тварин, які мають двосторонню симетрію тіла, так само, як і люди. Але актинії відокремилися від спільного предка, який жив приблизно 748-604 млн років тому.

Учені вважають, що ген pou-iv також відігравав важливу роль у розвитку сенсорних здібностей спільного предка актиній та всіх двосторонньосиметричних тварин.

"Наше дослідження показує, що будівельні блоки нашого слуху мають стародавнє еволюційне коріння, яке сягає глибокої давнини на сотні мільйонів років", — говорить Нагаясу Наканіші з Університету штату Арканзас.

У людини, як і в інших хребетних тварин, рецептори слухової системи називають волосковими клітинами. Вони реагують на вібрації, які людина сприймає як звук. У ссавців ген pou-iv необхідний розвитку цих волоскових клітин. З'ясувалося, що актинії мають схожі волоскові клітини на щупальцях, які використовуються для дотику.

[ + – ] Актинія Nematostella vectensis Фото: wikipedia

Щоб перевірити роботу гена pou-iv та його вплив на сенсорну систему актиній, учені за допомогою технології редагування генів CRISPR-Cas9 видалили цей ген в ембріонів актиній. Унаслідок у нових актиній, які мутували, волоскові клітини розвивалися по-іншому і не реагували на дотик. Без гена pou-iv актинії було неможливо відчувати механічні подразники.

Але як давно ген pou-iv почав відігравати важливу роль у розвитку сенсорних рецепторів у тварин поки що не зрозуміло і для цього потрібні додаткові дослідження.

Нагадуємо, що вчені навчилися лікувати вроджену глухоту, редагуючи гени. Поки успіху вдалося досягти тільки з мишами, де редагування генів призвело до того, що 64% глухих тварин почали чути звуки.

Також Фокус писав про те, що вчені зазнали редагування генів людини за допомогою одного уколу.

Нагадуємо, що за допомогою технології CRISPR вперше вдалося вилікувати генетичне захворювання у людини.