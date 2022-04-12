Знайшли вимикач. Вчені виявили основний регулятор маси тіла людини

Дослідники вивчали білок, пов'язаний з появою різних видів раку, та виявили, що він впливає також і на масу тіла.

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За словами вчених із Єльського університету, нове відкриття дає багато корисної інформації про те, як наш організм реагує на їжу або її відсутність, та відкриває нові можливості для лікування хвороб, пов'язаних із порушенням обміну речовин в організмі людини, повідомляє New Atlas.

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Дослідники з Єльського університету займалися вивченням процесу, завдяки якому білок аугментор-альфа сприяє появі різних ракових захворювань у людини. Цей білок зв'язується з рецептором, який називається кіназою анапластичної лімфоми, внаслідок чого він мутує і стає причиною появи раку.

Найбільше цього білка в мозку

Під час дослідження вчені намагалися визначити, в якій частині організму цей білок найпоширеніший. Для цього вони провели експерименти на мишах і з'ясували, що білок аугментор-альфа найяскравіше виражений у гіпоталамусі. Це частина мозку, яка відповідає за багато важливих функцій в організмі людини, зокрема за регуляцію температури, реакцію на стрес та обмін речовин.

Експеримент показав, що найвищий рівень білка знаходиться в нейропептиді, який створює в головному мозку нейрон AgRP, що відповідає за почуття голоду.

"Без цих нейронів людина просто померла б від голоду, вона просто не розуміла б, що потрібно щось їсти. Коли зрозуміли, що білок аугментор-альфа особливо яскраво виражений у цих нейронах, ми зробили висновок, що він може брати участь у процесі обміну речовин", — говорить Тамас Хорват із Єльського університету.

[ + – ] Нове відкриття дає багато корисної інформації про те, як наш організм реагує на їжу або її відсутність, та відкриває нові можливості для лікування хвороб, пов'язаних із порушенням обміну речовин в організмі людини Фото: New Atlas

Експеримент на мишах

Під час експерименту на мишах, вчені виявили, що в голодних мишей, яким не дають їжі, рівень білка в нейронах AgRP підвищується. Потім вчені видалили цей білок у мишей і з'ясували, що вони стали худішими, але активнішими, якщо порівняти зі звичайними, попри те, яку їжу вони їли — багату жирами або здоровішу.

Потім вчені перестали давати їжу мишам без білка, але їхня активність не знизилася.

"Все мало б виглядати навпаки — миші мали зменшити свою активність, щоб зберегти більше енергії через відсутність їжі, але цього не сталося. Тому ми вважаємо, що білок аугментор-альфа відіграє важливу роль в обміні речовин. Одна з його функцій полягає в тому, щоб уповільнити метаболізм, коли їжі недостатньо. Цей білок ніби каже: "Не витрачай енергію, в тебе немає їжі"", — говорить Ховарт.

Тепер можна лікувати анорексію

За словами вчених, якщо підвищити рівень білка аугментор-альфа, то можна лікувати втрату апетиту, яка буває побічним ефектом прийому деяких ліків. Також це може відіграти важливу роль у лікуванні таких хвороб, як анорексія.

"Але висока концентрація цього білка знаходиться в гіпоталамусі, який відповідає за багато різних функцій в організмі. А отже, вплив на цей білок матиме й інші наслідки", — говорить Ховарт.

Нагадуємо, що вчені виявили генетичний зв'язок між людиною та морським організмом. Виявилося, що ген, який відповідає за розвиток слуху в людей, також відповідає за розвиток відчутних здібностей в актиній.