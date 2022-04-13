Как пауки в паутине. Астрономы нашли в скоплении галактик 14 быстрорастущих черных дыр (фото)

Ученым удалось увидеть формирование черных дыр в период развития Вселенной, который называется "космический полдень".

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Космический телескоп NASA "Чандра" смог сфотографировать 14 сверхмассивных черных дыр, которые активно поглощают окружающее их вещество. Они находятся в протоскоплении галактик под названием Паутина, которое отдалено от Земли на расстояние в 10,6 млрд световых лет, сообщает Space.

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Ученым удалось получить снимки черных дыр, которые находятся в стадии очень быстрого роста и поэтому активно поглощают окружающее их вещество. Рост черных дыр совпадает с активным ростом галактик в протоскоплении Паутина. Это еще не полностью сформированное скопление, состоящие из растущих галактик и газа, которые пребывают в активной стадии своего развития в период ранней Вселенной, который называют "космический полдень". Этот "полдень" наступил примерно через 3 млрд лет после Большого взрыва.

[ + – ] Обнаруженные быстрорастущие черные дыры выделены синим кругом на изобржении телескопа "Чандра" Фото: NASA

Астрономы обнаружили 14 галактик и соответственно 14 сверхмассивных черных дыр в протоскоплении Паутина, которые переживают период экстремального роста.

Однако даже для периода бурного развития галактик в ранней Вселенной под названием "космический полдень" то, что происходит в протоскоплении является необычным на фоне происходящего в похожих формирующихся скоплениях галактик того же периода.

[ + – ] Увеличенное изображение черных дыр Фото: NASA

"То, что мы обнаружили 14 черных дыр говорит о том, что примерно четверть самых массивных галактик в этом скоплении имеют в центре активно растущие черные дыры. Это в пять-двадцать раз больше, чем количество, обнаруженное в других галактик того периода и примерно такой же массы", — говорят в NASA.

Протоскопление Паутина получило свое название из одноименной галактики, которая находится в центре скопления. Эта галактика, которая носит официальное название J1140-2629 на изображениях действительно похожа на паутину.

[ + – ] Космический телескоп "Чандра". Иллюстрация Фото: NASA

По словам Паоло Тоцци из Национального института астрофизики, Италия, данные исследования показывают, что местные черные дыры растут из-за окружающей среды, но пока не ясно, что является причиной их быстрого роста.

"Мы считаем, что есть две причины быстрого роста этих черных дыр. Одна из них может быть связана с тем, что происходит столкновение и взаимодействие галактик с огромной скоростью. Это приводит к тому, что газ направляется к черным дырам в центре каждой галактики, и таким образом эти дыры поглощают большое количество вещества. А второй причиной может быть то, что в этом протоскоплении все еще имеется большое количество холодного газа, который легче поглощают черные дыры, чем это происходит с горячим газом. Этот холодный газ будет нагреваться по мере того, как протоскопление превращается в скопление галактик", — говорит Тоцци.

Напоминаем, что астрономам удалось увидеть самую далекую от Земли галактику.

Также Фокус писал о том, что во Вселенной существует загадочная пустота диаметром 330 млн световых лет.