Як павуки в павутинні. Астрономи знайшли в скупченні галактик 14 чорних дір, що швидко ростуть (фото)

Ученим вдалося побачити формування чорних дір у період розвитку Всесвіту, що називається "космічний полудень".

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Космічний телескоп NASA "Чандра" зміг сфотографувати 14 надмасивних чорних дір, які активно поглинають навколишню речовину. Вони перебувають у протоскупченні галактик під назвою Павутина, яка віддалена від Землі на відстань у 10,6 млрд світлових років, повідомляє Space.

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Ученим вдалося отримати знімки чорних дір, які перебувають в стадії дуже швидкого росту й тому активно поглинають речовину, що їх оточує. Зростання чорних дір збігається з активним зростанням галактик у протоскупченні Павутина. Це ще не повністю сформоване скупчення, що складаються з галактик і газу, що ростуть, які перебувають в активній стадії свого розвитку в період раннього Всесвіту, який називають "космічний полудень". Цей "полудень" настав приблизно через 3 млрд років після Великого вибуху.

[ + – ] Виявлені чорні діри, що швидко ростуть, виділені синім колом на зображенні телескопа "Чандра" Фото: ISS

Астрономи виявили 14 галактик і відповідно 14 надмасивних чорних дір у протоскупченні Павутина, які переживають період екстремального зростання.

Однак навіть для періоду бурхливого розвитку галактик у ранньому Всесвіті під назвою "космічний полудень" те, що відбувається в протоскупченні, є незвичайним на тлі того, що відбувається в схожих скупченнях галактик того ж періоду, що формуються.

[ + – ] Збільшене зображення чорних дір Фото: ISS

"Те, що ми виявили 14 чорних дір, говорить про те, що приблизно чверть наймасивніших галактик у цьому скупченні мають у центрі чорні діри, які активно ростуть. Це в п'ять-двадцять разів більше, ніж кількість, виявлена в інших галактик того періоду та приблизно такої ж маси", — кажуть у NASA.

Протоскупчення Павутина отримало свою назву з однойменної галактики, що розташована в центрі скупчення. Ця галактика, яка носить офіційну назву J1140-2629 на зображеннях, дійсно схожа на павутину.

[ + – ] Космічний телескоп "Чандра". Ілюстрація Фото: ISS

За словами Паоло Тоцці з Національного інституту астрофізики, Італія, дані дослідження показують, що місцеві чорні діри ростуть через навколишнє середовище, але поки що не ясно, що є причиною їхнього швидкого росту.

"Ми вважаємо, що є дві причини швидкого зростання цих чорних дір. Одна з них може бути пов'язана з тим, що відбувається зіткнення та взаємодія галактик із величезною швидкістю. Це призводить до того, що газ спрямовується до чорних дір у центрі кожної галактики, так що ці діри поглинають велику кількість речовини, а другою причиною може бути те, що в цьому протоскупченні все ще є велика кількість холодного газу, який легше поглинають чорні діри, ніж це відбувається з гарячим газом. Цей холодний газ нагріватиметься в міру того, як протоскупчення перетворюється на скупчення галактик", — говорить Тоцці.

Нагадуємо, що астрономам вдалося побачити найдальшу від Землі галактику.

Також Фокус писав про те, що в Усесвіті існує загадкова порожнеча діаметром 330 млн світлових років.