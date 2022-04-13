Крупный план. Фотограф из США заснял великолепное 5-часовое видео Солнца (видео)

На видео можно увидеть исключительный крупный план внешнего края звезды, а также извивающиеся вокруг нее нити солнечной энергии.

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Каждый раз, когда исследователи получают более близкий взгляд на центральную звезду Солнечной системы, которую мы называем домом, они становятся на шаг ближе к изучению Солнца, пишет BGR.

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Последнее изображение появилось благодаря американскому фотографу Эндрю Маккарти. Маккарти в течение 5 часов направлял на Солнце телескоп, в результате чего ему удалось заснять удивительное видео звезды крупным планом. Видео демонстрирует нам исключительный крупный план внешнего края звезды, а также извивающиеся вокруг нее нити солнечной энергии.

В какой-то момент Маккарти ускоряет видео со скорости 1800x до 3600x, давая нам отличное представление о том, насколько быстро движутся эти нити энергии.

Часть того, что делает эти видеозаписи с Солнцем такими удивительными — это тот факт, что фотографы вообще могут их запечатлеть. Солнце выделяет так много тепла и энергии, что, направляя на него телескоп, вы рискуете буквально уничтожить свое глазное яблоко, если будете через него смотреть.

Таким образом, для наблюдения за Солнцем требуются специально созданные телескопы. Однако, несмотря на эти опасности, такие фотографы, как Маккарти, могут предоставить нам редкие кадры, подобные этому видео. Кроме того, используя подобную технологию, такие космические агентства, как NASA могут создавать космические корабли, способные приблизиться Солнца.

Новое видео не даст ответа ни на один из важных вопросов астрономов касательно Солнца, но предоставляет отличный обзор поверхности звезды. Таким образом, мы можем только надеяться, что такие астрофотографы, как Маккарти, продолжат создавать потрясающие работы.

Это далеко не первый случай, когда Маккарти поражает нас своими снимками. Ранее он использовал свой солнечный телескоп, чтобы сделать несколько снимков Солнца. Затем он объединил 150 000 изображений вместе, чтобы создать 300-мегапиксельную фотографию звезды.

А вот в прошлом году cолнечному зонду Parker удалось коснуться внешней атмосферы Солнца. Подвиг, который только усилил жажду ученых узнать больше о звезде, вокруг которой вращается Земля.