Крупний план. Фотограф зі США зняв чудове 5-годинне відео Сонця (відео)

На відео можна побачити винятковий крупний план зовнішнього краю зірки, а також нитки сонячної енергії, що звиваються навколо неї.

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Щоразу, коли дослідники отримують ближчий погляд на центральну зірку Сонячної системи, яку ми називаємо домом, вони стають на крок ближче до вивчення Сонця, пише BGR.

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Останнє зображення з'явилося завдяки американському фотографу Ендрю Маккарті. Маккарті протягом 5 годин направляв на Сонце телескоп, унаслідок чого йому вдалося зафільмувати дивовижне відео зірки крупним планом. Відео демонструє нам винятковий крупний план зовнішнього краю зірки, а також нитки сонячної енергії, що звиваються навколо неї.

Якоїсь миті Маккарті прискорює відео зі швидкості 1800x до 3600x, даючи нам чудове уявлення про те, наскільки швидко рухаються ці нитки енергії.

Частина того, що робить ці відеозаписи з Сонцем такими дивовижними, — це той факт, що фотографи взагалі можуть їх сфотографувати. Сонце виділяє так багато тепла та енергії, що, спрямовуючи на нього телескоп, ви ризикуєте буквально знищити своє очне яблуко, якщо будете через нього дивитися.

Отже, для спостереження за Сонцем потрібні спеціально створені телескопи. Однак, незважаючи на ці небезпеки, такі фотографи, як Маккарті, можуть надати нам рідкісні кадри, подібні до цього відео. Крім того, використовуючи подібну технологію, такі космічні агентства, як NASA, можуть створювати космічні кораблі, здатні наблизитися Сонця.

Нове відео не дасть відповіді на жодне з важливих питань астрономів щодо Сонця, але надає чудовий огляд поверхні зірки. Так ми можемо сподіватися, що такі астрофотографи, як Маккарті, продовжать створювати приголомшливі роботи.

Це не перший випадок, коли Маккарті вражає нас своїми знімками. Раніше він використав свій сонячний телескоп, щоб зробити кілька знімків Сонця. Потім він об'єднав 150 000 зображень разом, щоб створити 300-мегапіксельну фотографію зірки.

А ось минулого року сонячному зонду Parker вдалося торкнутися зовнішньої атмосфери Сонця. Подвиг, який посилив жагу вчених дізнатися більше про зірку, навколо якої обертається Земля.