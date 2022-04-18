С помощью космических лучей: ученые нашли неожиданный способ обнаружения цунами

Японские исследователи смогли обнаружить цунами с помощью регистратора космических частиц.

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Цунами – это большие волны, которые возникают в основном под воздействием подводных землетрясений и являются очень опасными для жителей прибрежных регионов. Особенно это касается Японии. Появление цунами можно предсказать с помощью космических спутников, а также надводных датчиков – буев, которые плавают в море или океане. Но новое исследование ученых из Токийского университета показывает, что есть еще один способ обнаружить цунами – с помощью детектора обнаружения мюонов, сообщает ScienceAlert.

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Мюоны — высокоэнергетические элементарные частицы, которые создают космические лучи. Они прибывают на Землю из космоса и проникают через все, что есть на нашей планете, даже через людей. Пока вы прочитаете это, через ваше тело пройдет примерно 100 тысяч мюонов. Мюоны на своем пути могут подвергнутся незначительному смещению природными силами на Земле, такими как цунами.

Чтобы обнаружить мюоны используют очень чувствительные детекторы, такие как TS-HKMSDD. Это подводный детектор, который находится на дне Токийского залива внутри скоростной автомагистрали Tokyo Bay Aqua-Line. TS-HKMSSD представляет из себя набор из 20 детекторов мюонов, каждый из которых имеет 2 метра в длину. Именно этот детектор впервые обнаружил волны цунами благодаря смещению потока мюонов.

"TS-HKMSDD – это первый в мире детектор мюонов, который обнаружил изменение в активности этих частиц во время цунами", — говорит Хироюки Танака из Токийского университета.

[ + – ] TS-HKMSDD - это подводный детектор, который находится на дне Токийского залива внутри скоростной автомагистрали Tokyo Bay Aqua-Line. TS-HKMSSD представляет из себя набор из 20 детекторов мюонов, каждый из которых имеет 2 метра в длину Фото: ScienceAlert

По словам ученого, с помощью детектора можно предсказывать появление цунами намного точнее, чем с помощью других традиционных приборов.

"В нашем исследовании, мы описали обнаружение подводным детектором мююнов не очень сильного цунами, которое появилось в Токийском заливе в сентябре прошлого года. По мере того, как появлялись все большие волны на поверхности океана, количество мююнов проходящих через воду менялось", — говорит Танака.

TS-HKMSSD показал свою эффективность в обнаружении цунами и теперь похожие приборы хотят установить в других районах планеты, которые подвержены риску появления опасных огромных волн. Их можно будет использовать вместе с надводными датчиками для того, чтобы более эффективно предсказывать появление цунами, говорят ученые.

Ученые считают, что после модернизации детектор мюонов TS-HKMSDD можно будет использовать для оповещения о появлении стихийных бедствий.

Напоминаем, что исследователи рассказали, какая самая высокая морская волна когда-либо была зарегистрирована на нашей планете и чем она была вызвана.

Также Фокус писал о неизвестном ученым землетрясении, которое произошло почти 4 тысячи лет назад и вызвало гигантскую волну цунами. Она принесла много разрушений и заставила выживших людей покинуть места своего обитания.