За допомогою космічного проміння: учені знайшли несподіваний спосіб виявлення цунамі

Японські дослідники змогли виявити цунамі за допомогою реєстратора космічних частинок.

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Цунамі — це великі хвилі, які виникають переважно під впливом підводних землетрусів і є дуже небезпечними для жителів прибережних регіонів. Особливо це стосується Японії. Появу цунамі можна передбачити за допомогою космічних супутників, а також надводних датчиків — буїв, що плавають у морі чи океані. Але нове дослідження вчених із Токійського університету показує, що є ще один спосіб виявити цунамі — за допомогою детектора виявлення мюонів, повідомляє ScienceAlert.

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Мюони — високоенергетичні елементарні частинки, які утворюють космічні промені. Вони прибувають на Землю з космосу та проникають через усе, що є на нашій планеті, навіть через людей. Поки ви прочитаєте це, через ваше тіло пройде приблизно 100 тисяч мюонів. Мюони на своєму шляху можуть зазнати незначного зміщення природними силами на Землі, такими як цунамі.

Щоб виявити мюони, використовують дуже чутливі детектори, такі як TS-HKMSDD. Це підводний детектор, що знаходиться на дні Токійської затоки всередині швидкісної автомагістралі Tokyo Bay Aqua-Line. TS-HKMSSD є набором із 20 детекторів мюонів, кожен з яких має 2 метри в довжину. Саме цей детектор уперше виявив хвилі цунамі завдяки зміщенню потоку мюонів.

"TS-HKMSDD — це перший у світі детектор мюонів, який виявив зміну в активності цих частинок під час цунамі", — говорить Хіроюкі Танака з Токійського університету.

[ + – ] TS-HKMSDD — це підводний детектор, що знаходиться на дні Токійської затоки всередині швидкісної автомагістралі Tokyo Bay Aqua-Line. TS-HKMSSD являє собою набір із 20 детекторів мюонів, кожен з яких має 2 метри завдовжки Фото: ScienceAlert

За словами вченого, за допомогою детектора можна пророкувати появу цунамі набагато точніше, ніж за допомогою інших традиційних приладів.

"У нашому дослідженні ми описали виявлення підводним детектором мююнів не дуже сильного цунамі, яке з'явилося в Токійській затоці у вересні минулого року. У міру того, як з'являлися все більші хвилі на поверхні океану, кількість мююнів, що проходять через воду, змінювалася", — говорить Танака.

TS-HKMSSD показав свою ефективність у виявленні цунамі й тепер схожі прилади хочуть встановити в інших районах планети, які схильні до ризику появи небезпечних величезних хвиль. Їх можна буде використовувати разом із надводними датчиками для того, щоб ефективніше передбачати появу цунамі, кажуть вчені.

Учені вважають, що після модернізації детектор мюонів TS-HKMSDD можна використовувати для оповіщення про появу стихійних лих.

Нагадуємо, що дослідники розповіли, яка найвища морська хвиля будь-коли була зареєстрована на нашій планеті та чим вона була викликана.

Також Фокус писав про невідомий ученим землетрус, який стався майже 4 тисячі років тому і спричинив гігантську хвилю цунамі. Вона принесла багато руйнувань і змусила людей, які вижили, покинути місця свого проживання.