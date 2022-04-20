Неправильные облака. Небо над Антарктидой меняется и это может быть опасно для планеты

Ученые считают, что в облаках над ледяным континентом происходят процессы, благодаря которым больше солнечного света проникает на Землю.

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Согласно исследованию ученых из Вашингтонского университета, облака над Антарктидой отличаются тем, как взаимодействуют внутри них вода и лед. Это влияет на то, сколько солнечного света отражается обратно в космос. Новые данные важны для понимания процессов изменения климата на Земле, сообщает ScienceAlert.

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В рамках нового исследования ученые обнаружили процесс "вторичного" формирования льда в облаках, которые образуются над Антарктидой. В облаках частицы льда сталкиваются с переохлажденными каплями воды, замораживают их и разбивают. В результате появляется много осколков льда.

Облака отражают меньше солнечного света

Эти события описывает механизм Халлетта-Моссопа. Благодаря этим процессам в облаках, они теряют свою отражательную способность, меньше света отбивается обратно в космос, и соответственно больше света уходит в океан под облаками.

По словам, Рэйчел Атлас из Вашингтонского университета, океан окружающий Антарктиду, Южный океан, поглощает очень много тепла. Но способность к поглощению тепла зависит от температуры в его верхних слоях, которая в свою очередь зависит от облаков над океаном.

Ученые считают, что, если в облаках температура находится в диапазоне от -3 до -8 градусов Цельсия, значит 10 Вт на квадратный метр дополнительной солнечной энергии могут значительно изменить температуру океана.

[ + – ] Ученые считают, что, если в облаках температура находится в диапазоне от -3 до -8 градусов Цельсия, значит 10 Вт на квадратный метр дополнительной солнечной энергии могут значительно изменить температуру океана Фото: PicsArt/Puffy Clouds

Формирования кристаллов льда в облаках над Антарктидой уменьшает количество воды в них. Также облака меняют свою форму. В совокупности это влияет на способность облаков отражать достаточное количество солнечного света.

"Облака перестают быть надежным защитным экраном от энергии Солнца и ее все больше поступает вниз", — говорит Атлас.

Нужно изменить подход к составлению климатических моделей

По словам ученых, сейчас при изучении изменений климата и их прогнозировании не так часто учитывают механизм Халлетта-Моссопа. И это нужно изменить, ведь таким образом можно получить больше данных о том, как происходит изменение климата в разных регионах планеты.

"Климатические модели часто не учитывают различные типы облаков в разных местах Земли, а также те процессы, которые в них происходят. Ведь эти процессы могут влиять на температуру под облаками", — говорит Атлас.

По словам ученых, облака над Южным океаном не стоит считать состоящими только из воды. Лед, который там формируется меняет их свойства и это нужно учитывать при прогнозировании изменений климата.

Фокус уже писал о том, что таяние вечной мерзлоты создает гигантские кратеры на арктическом морском дне.

Также напоминаем, что ученые выяснили, что Антарктида превращается в "зеленый" континент. Из-за повышения температуры там значительно увеличилась скорость роста некоторых растений.