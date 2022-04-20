Неправильні хмари. Небо над Антарктидою змінюється, і це може бути небезпечно для планети

Учені вважають, що в хмарах над крижаним континентом відбуваються процеси, завдяки яким більше сонячного світла проникає на Землю.

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Згідно з дослідженням учених із Вашингтонського університету, хмари над Антарктидою відрізняються тим, як взаємодіють усередині них вода та лід. Це впливає на те, скільки сонячного світла відбивається назад у космос. Нові дані важливі для розуміння процесів зміни клімату Землі, повідомляє ScienceAlert.

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У межах нового дослідження вчені виявили процес "вторинного" формування льоду в хмарах, що утворюються над Антарктидою. У хмарах частки льоду стикаються з переохолодженими краплями води, заморожують їх і розбивають. У результаті з'являється багато уламків льоду.

Хмари відбивають менше сонячного світла

Ці події описує механізм Халлета-Моссопа. Завдяки цим процесам у хмарах вони втрачають свою відбивну здатність, менше світла відбивається назад у космос, і більше світла йде в океан під хмарами.

За словами Рейчел Атлас із Вашингтонського університету, океан, що оточує Антарктиду, Південний океан, поглинає дуже багато тепла. Але здатність до поглинання тепла залежить від температури у верхніх шарах, що у своє чергу залежить від хмар над океаном.

Учені вважають, що якщо в хмарах температура перебувала в діапазоні від -3 до -8 градусів за Цельсієм, то 10 Вт на квадратний метр додаткової сонячної енергії можуть значно змінити температуру океану.

[ + – ] Учені вважають, що якщо в хмарах температура перебуває в діапазоні від -3 до -8 градусів за Цельсієм, то 10 Вт на квадратний метр додаткової сонячної енергії можуть значно змінити температуру океану Фото: PicsArt/Puffy Clouds

Формування кристалів льоду в хмарах над Антарктидою зменшує кількість води в них. Також хмари змінюють свою форму. У сукупності це впливає на здатність хмар відбивати достатню кількість сонячного світла.

"Хмари перестають бути надійним захисним екраном від енергії Сонця, і її все більше надходить донизу", — говорить Атлас.

Потрібно змінити підхід до складання кліматичних моделей

За словами вчених, зараз при вивченні змін клімату та їх прогнозуванні не так часто зважають на механізм Халлетта-Моссопа. І це потрібно змінити, адже так можна отримати більше даних про те, як відбувається зміна клімату в різних регіонах планети.

"Кліматичні моделі часто не враховують різні типи хмар у різних місцях Землі, а також ті процеси, які в них відбуваються. Адже ці процеси можуть впливати на температуру під хмарами", — каже Атлас.

За словами вчених, хмари над Південним океаном не варто вважати такими, що складаються тільки з води. Лід, який там формується, змінює їхні властивості, і це потрібно враховувати при прогнозуванні змін клімату.

Фокус уже писав, що танення вічної мерзлоти створює гігантські кратери на арктичному морському дні.

Також нагадуємо, що вчені з'ясували, що Антарктида перетворюється на "зелений" континент. Через підвищення температури там значно збільшилася швидкість росту деяких рослин.