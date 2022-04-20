Убить рак ультразвуком: ученые смогли уничтожить раковые клетки с помощью звука

По словам ученых, опухоли, которые были частично разрушены звуком, больше не восстанавливаются.

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Новую технологию разработали ученые из Мичиганского университета. С помощью звука им удалось разрушить опухоль печени у крыс, убить раковые клетки и способствовать тому, чтобы иммунная система предотвратила дальнейшее распространение рака. Результаты нового открытия могут помочь в лечении рака у людей, сообщает SciTechDaily.

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Ученым удалось уничтожить от 50% до 75% опухоли печени, а иммунная система крыс смогла уничтожить все остальное без признаков рецидива или метастаз у более чем 80% грызунов.

"Даже если убивать всю опухоль, это все равно приводит к ее дальнейшему разрушению и снижает риск появления метастаз в будущем", — говорит Чжэнь Сюй из Мичиганского университета.

Исследование также показало, что иммунная система под воздействием нового метода лечения предотвращает дальнейшее распространения рака.

Новый метод лечения рака, который получил название гистотрипсия, состоит в том, что ультразвуковые волны направляют на нужные ткани и они разрушают их с точностью до миллиметра. По словам ученых, иногда бывает так, что лечение нельзя направить на всю опухоль в целом из-за ее размеров, расположения или стадии рака. Поэтому на помощь придет именно частичное ее разрушение с помощью нового метода.

"Гистотрипсия может обеспечить безопасное и эффективное удаление опухоли печени. Мы надеемся, что наш метод будут использовать для лечения пациентов с раком печени", — говорит Сюй.

[ + – ] Чжэнь Сюй (слева) и ее коллега из Мичиганского университета проверяют работоспособность нового прибора для леяения рака печени с помощью ультразвука Фото: SciTechDaily

По словам ученых, рак печени — это одна из 10 основных причин смерти от рака во всем мире. Очень немногие люди выживают в течении 5 лет после применения различных методов лечения.

Обычно ультразвук используют для получения изображений различных внутренних органов, но ученые их Мичиганского университета впервые использовали эти волны для лечения. У этого метода лечения нет таких побочных эффектов, которые появляются при лучевой терапии и химиотерапии.

"Наше устройство подает ультразвуковые волны высокой амплитуды микросекундной длительности и эти волны фокусируются на опухоли, чтобы разрушить ее. Традиционные ультразвуковые устройства используют для визуализации волны меньшей амплитуды", — говорит Сюй.

Длинные микросекундные импульсы создают микропузырьки в тканях опухоли, которые затем расширяются и лопаются. Эти сильные нагрузки убивают раковые клетки и разрушают структуру опухоли.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что бактерии кишечной палочки могут издавать звуки и даже записали их.