Непрошенные гости. К Земле приблизится огромный астероид, а за ним последует еще больший

Астероид, который больше в 2,5 раза пирамиды Хеопса прилетит к Земле в четверг, 28 апреля. Но 9 мая прилетит еще больший астероид.

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Уже через 2 дня, 28 апреля, к Земле приблизится огромный астероид. Но это не единственный космический гость, который может угрожать нашей планете. Через неделю, а именно 9 мая, по прогнозам NASA, к Земле приблизится более огромный объект, сообщает Newsweek.

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Ученые из NASA считают, что астероид под названием 2008 AG33 имеет предполагаемый диаметр от 350 м до 780 м. А это как минимум в 2,5 раза больше высоты пирамиды Хеопса (138 м). Скорость, с которой летит потенциально опасный астероид, составляет почти 37,5 тысяч км/час. Единственное, что успокаивает, так это то, что этот космический камень пролетит рядом с Землей на расстоянии в 3,2 млн км.

А уже 9 мая ученые из NASA прогнозируют прилет к Земле еще большего астероида под названием 2006 JF42. Ученые считают, что его диаметр колеблется в диапазоне от 380 м до 860 м. Хотя он тоже считается потенциально опасным, но на скорости 40,6 тысяч км/час он также пролетит мимо Земли на расстоянии в 5,6 млн км.

Чтобы более явно представить скорость полета астероида 2006 JF42, то она в 12,5 раза больше, чем скорость полета пули и в 17 раз больше, чем скорость реактивного самолета-истребителя.

На изображениях, которые создали в Лаборатории реактивного движения NASA видно траекторию полета и место пребывания астероидов 2008 AG33 и 2006 JF42 на 25 апреля 2022 года.

[ + – ] Траектория полета астероида 2006 JF42 Фото: NASA

Вскоре оба этих астероида снова вернутся в эту часть Солнечной системы, в том числе и к Земле.

[ + – ] Траектория полета астероида 2008 AG33 Фото: NASA

Напоминаем, что NASA продлевает миссию OSIRIS-REx, чтобы аппарат изучил летящий к Земле астероид Апофис. Ранее считалось, что этот космический камень может упасть на Землю в 2029 году. И тем не менее, он приблизится к нашей планете на расстояние в более, чем 30 тысяч км. А это очень близко по сравнению с описанным выше астероидами.

Напоминаем, что Китай планирует атаковать околоземной астероид для того, чтобы изменить его траекторию.