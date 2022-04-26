Непрохані гості. До Землі наблизиться величезний астероїд, а за ним піде ще більший

Астероїд, який більший у 2,5 раза від піраміди Хеопса прилетить до Землі в четвер, 28 квітня. Але 9 травня прилетить ще більший астероїд.

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Вже за 2 дні, 28 квітня, до Землі наблизиться величезний астероїд. Але це не єдиний космічний гість, який може загрожувати нашій планеті. Через тиждень, а саме 9 травня, за прогнозами NASA, до Землі наблизиться більший об'єкт, повідомляє Newsweek.

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Вчені з NASA вважають, що астероїд під назвою 2008 AG33 має приблизний діаметр від 350 м до 780 м. А це як мінімум у 2,5 раза більше за висоту піраміди Хеопса (138 м). Швидкість, з якою летить потенційно небезпечний астероїд, становить майже 37,5 тисячі км/год. Єдине, що заспокоює, так це те, що цей космічний камінь пролетить поряд із Землею на відстані 3,2 млн км.

А вже 9 травня вчені з NASA прогнозують приліт до Землі ще більшого астероїда під назвою 2006 року JF42. Вчені вважають, що його діаметр коливається в діапазоні від 380 м до 860 м. Хоча його теж вважають потенційно небезпечним, але на швидкості 40,6 тисячі км/год він також пролетить повз Землю на відстані в 5,6 млн км.

Щоб краще уявити швидкість польоту астероїда 2006 JF42, вона в 12,5 раза більша за швидкість польоту кулі й в 17 разів більша за швидкість реактивного літака-винищувача.

На зображеннях, які створили в Лабораторії реактивного руху NASA, видно траєкторію польоту та місцеперебування астероїдів 2008 AG33 та 2006 JF42 на 25 квітня 2022 року.

[ + – ] Траєкторія польоту астероїда 2006 JF42 Фото: ISS

Незабаром обидва астероїди знову повернуться в цю частину Сонячної системи, зокрема й до Землі.

[ + – ] Траєкторія польоту астероїда 2008 AG33 Фото: ISS

Нагадуємо, що NASA продовжує місію OSIRIS-REx, щоб апарат вивчив астероїд Апофіс, що летить до Землі. Раніше вважали, що цей космічний камінь може впасти на Землю у 2029 році. Однак, він наблизиться до нашої планети на відстань у понад 30 тисяч км. А це дуже близько, якщо порівняти з описаним вище астероїдами.

Нагадаємо, що Китай планує атакувати навколоземний астероїд для того, щоб змінити його траєкторію.