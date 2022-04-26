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Непрохані гості. До Землі наблизиться величезний астероїд, а за ним піде ще більший

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Астероїд
Фото: ISS | До Землі скоро наблизиться величезний астероїд

Астероїд, який більший у 2,5 раза від піраміди Хеопса прилетить до Землі в четвер, 28 квітня. Але 9 травня прилетить ще більший астероїд.

Вже за 2 дні, 28 квітня, до Землі наблизиться величезний астероїд. Але це не єдиний космічний гість, який може загрожувати нашій планеті. Через тиждень, а саме 9 травня, за прогнозами NASA, до Землі наблизиться більший об'єкт, повідомляє Newsweek.

Вчені з NASA вважають, що астероїд під назвою 2008 AG33 має приблизний діаметр від 350 м до 780 м. А це як мінімум у 2,5 раза більше за висоту піраміди Хеопса (138 м). Швидкість, з якою летить потенційно небезпечний астероїд, становить майже 37,5 тисячі км/год. Єдине, що заспокоює, так це те, що цей космічний камінь пролетить поряд із Землею на відстані 3,2 млн км.

А вже 9 травня вчені з NASA прогнозують приліт до Землі ще більшого астероїда під назвою 2006 року JF42. Вчені вважають, що його діаметр коливається в діапазоні від 380 м до 860 м. Хоча його теж вважають потенційно небезпечним, але на швидкості 40,6 тисячі км/год він також пролетить повз Землю на відстані в 5,6 млн км.

Щоб краще уявити швидкість польоту астероїда 2006 JF42, вона в 12,5 раза більша за швидкість польоту кулі й в 17 разів більша за швидкість реактивного літака-винищувача.

На зображеннях, які створили в Лабораторії реактивного руху NASA, видно траєкторію польоту та місцеперебування астероїдів 2008 AG33 та 2006 JF42 на 25 квітня 2022 року.

Траєкторія польоту астероїда 2006 JF42
Траєкторія польоту астероїда 2006 JF42
Фото: ISS

Незабаром обидва астероїди знову повернуться в цю частину Сонячної системи, зокрема й до Землі.

Траєкторія польоту астероїда 2008 AG33
Траєкторія польоту астероїда 2008 AG33
Фото: ISS

Нагадуємо, що NASA продовжує місію OSIRIS-REx, щоб апарат вивчив астероїд Апофіс, що летить до Землі. Раніше вважали, що цей космічний камінь може впасти на Землю у 2029 році. Однак, він наблизиться до нашої планети на відстань у понад 30 тисяч км. А це дуже близько, якщо порівняти з описаним вище астероїдами.

Нагадаємо, що Китай планує атакувати навколоземний астероїд для того, щоб змінити його траєкторію.