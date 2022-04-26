Зачем люди выходят больными на работу: ученые разрешили давнюю дилемму

Исследование показало, почему удаленные сотрудники, которые находятся дома и плохо себя чувствуют, стараются не выпадать из рабочего ритма.

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Ирландские ученые выяснили, что презентеизм – ситуация, когда сотрудник проводит на работе больше времени, чем нужно, или выходит на работу больным, — опасно сказывается на рабочих показателях и может снизить производительность труда и быть опасным для компании работодателя, сообщает SciecneAlert.

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"Презентеизм – это двойная опасность, как для удаленных сотрудников, которых стало намного больше с начала пандемии Covid-19, так и для работодателя. Если сотрудник выходит на работу, даже находясь дома, с плохим самочувствием, то это может привести к плохим последствиям для обоих", — говорит Владислав Ривкин из Тринити Колледжа, Дублин, Ирландия.

Главная причина выхода на работу больных сотрудников

Во время исследования ученые провели изучение рабочих показателей 126 удаленных сотрудников, а также изучили их состояние здоровья. Оказалось, что главной причиной, по которой они выходят на работу во время болезни является то, что они просто не справляются с поставленными задачами и хотят их выполнить в срок.

Конечно, желание выполнить нужную работу любой ценой это не единственная причина, по которой люди выходят на работу больными. Ученые выяснили, что многие из опрошенных удаленных сотрудников боятся потерять свою работу, а другим просто нужно больше денег.

Опасность выхода на работу с плохим самочувствием

Исследование также показало, что работа во время болезни негативно влияет на работоспособность человека уже на следующий день, после начала болезни.

"Презентеизм истощает психологическую и физическую энергию сотрудников, которые не могут нормально отдохнуть и вылечится, даже если они находятся дома", — говорит Ривкин.

Также, по словам ученых, когда люди выходят на удаленную работу с плохим самочувствием, это приводит к истощению силы воли и умственных способностей. Учитывая такие негативные последствия, ученые рекомендуют работодателям препятствовать презентеизму, так как это приведет к выгоранию сотрудников и конечном итоге это повлияет на работу компании.

"Если же не получается искоренить презентеизм, то я рекомендую работодателям правильно распределять рабочую нагрузку, чтобы люди могли комфортно работать и все успевать. А если сотрудники болеют, нужно обязательно настаивать на том, чтобы они лечились и отдыхали", — говорит Ривкин.

[ + – ] Презентеизм истощает психологическую и физическую энергию сотрудников, которые не могут нормально отдохнуть и вылечится, даже если они находятся дома Фото: Forbes

Удаленная работа — это все же работа, хоть и из дома

По словам ученых, у многих сейчас стерлась граница между работой и домом, и они не понимают, что даже находясь дома, они все же на работе, что это не отдых.

"Очень важно бороться с ежедневным присутствием на работе тех удаленных сотрудников, которые болеют. Иначе пострадают все: и компания, и сотрудники", — говорит Ривкин.

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