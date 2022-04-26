Чому люди виходять хворими на роботу: вчені розв'язали давню дилему

Дослідження показало, чому віддалені співробітники, які знаходяться вдома і погано почуваються, намагаються не випадати з робочого ритму.

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Ірландські вчені з'ясували, що презентеїзм — ситуація, коли співробітник проводить на роботі більше часу, ніж потрібно, або виходить на роботу хворим, — небезпечно позначається на робочих показниках і може знизити продуктивність праці та бути небезпечною для компанії роботодавця, повідомляє SciecneAlert.

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"Презентеїзм — це подвійна небезпека, як для віддалених співробітників, яких стало набагато більше з початку пандемії Covid-19, так і для роботодавця. Якщо співробітник виходить на роботу, навіть перебуваючи вдома, з поганим самопочуттям, то це може призвести до поганих наслідків для обох", — говорить Владислав Рівкін з Триніті Коледжу, Дублін, Ірландія.

Головна причина виходу на роботу хворих працівників

Під час дослідження вчені вивчали робочі показники 126 дистанційних працівників, а також вивчили їхній стан здоров'я. Виявилося, що головною причиною, через яку вони виходять на роботу під час хвороби, є те, що вони просто не справляються з поставленими завданнями й хочуть їх виконати вчасно.

Звичайно, бажання виконати потрібну роботу за будь-яку ціну це не єдина причина, через яку люди виходять на роботу хворими. Вчені з'ясували, що багато хто з опитаних віддалених співробітників бояться втратити свою роботу, а іншим просто потрібно більше грошей.

Небезпека виходу працювати з поганим самопочуттям

Дослідження також показало, що робота під час хвороби негативно впливає на працездатність людини вже наступного дня після початку хвороби.

"Презентеїзм виснажує психологічну та фізичну енергію співробітників, які не можуть нормально відпочити й вилікуватись, навіть якщо вони знаходяться вдома", — каже Рівкін.

Також, за словами вчених, коли люди виходять на віддалену роботу з поганим самопочуттям, це призводить до виснаження сили волі та розумових здібностей. Враховуючи такі негативні наслідки, вчені рекомендують роботодавцям перешкоджати презентеїзму, оскільки це призведе до вигоряння співробітників і, зрештою, це вплине на роботу компанії.

"Якщо ж не виходить викорінити презентеїзм, то я рекомендую роботодавцям правильно розподіляти робоче навантаження, щоб люди могли комфортно працювати й все встигати. А якщо співробітники хворіють, потрібно обов'язково наполягати на тому, щоб вони лікувалися та відпочивали", — каже Рівкін.

[ + – ] Презентеїзм виснажує психологічну та фізичну енергію співробітників, які не можуть нормально відпочити та вилікуватись, навіть якщо вони знаходяться вдома Фото: Forbes

Віддалена робота — це все ж таки робота, хоч і з дому

За словами вчених, у багатьох зараз стерлася межа між роботою та домом, і вони не розуміють, що навіть перебуваючи вдома, вони все ж таки на роботі, що це не відпочинок.

"Дуже важливо боротися зі щоденною присутністю на роботі тих віддалених співробітників, які хворіють. Інакше постраждають усі: і компанія, і співробітники", — каже Рівкін.

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