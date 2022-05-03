Воздушная рыбалка. Rocket Lab перехватила на вертолете первую ступень ракеты-носителя

С помощью специального крюка вертолет захватил стропы парашюта, несущего ракету, и доставил ее на сушу в производственный комплекс Rocket Lab.

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Американской компании Rocket Lab, которая занимается запуском малых и микроспутников, использовала вертолет, чтобы поймать отработанную ракетную ступень в воздухе после вывода спутников на орбиту. В компании считают, что это достижение поможет разработать полностью многоразовую ракету-носитель для вывода малых спутников в космос, сообщает Forbes.

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2 мая ракета-носитель "Электрон" американской компании Rocket Lab стартовала из Новой Зеландии с 34 коммерческими спутниками на борту. Уже через 2 минуты после взлета, первая ступень ракеты полетела обратно на Землю со скоростью 8300 км/час, замедляемая специальным парашютом.

Но вместо приводнения в океане недалеко от побережья Новой Зеландии, ракета осталась в воздухе, ведь ее поймал вертолет Sikorsky S-92. С помощью специального крюка вертолет захватил стропы парашюта, несущего ракету, и доставил ее на сушу в производственный комплекс Rocket Lab.

[ + – ] Вместо приводнения в океане недалеко от побережья Новой Зеландии, ракета осталась в воздухе, ведь ее поймал вертолет Sikorsky S-92 Фото: wikipedia

Маневр с вертолетом, который ловит ракету в воздухе, является частью усилий компании Rocket Lab, которая планирует создать первую полностью многоразовую ракету-носитель малых спутников "Электрон".

Благодаря тому, что вертолет ловит ступень ракеты в воздухе, она не падает в океан и таким образом удается избежать опасного удара об воду и воздействия соленой воды на ракету.

[ + – ] Ракета-носитель "Электрон" американской компании Rocket Lab стартовала из Новой Зеландии с 34 коммерческими спутниками на борту Фото: wikipedia

В компании Rocket Lab считают, что это позволит чаще запускать ракету "Электрон" в космос со спутниками на борту. Согласно заявлению американской аэрокосмической компании, эта ракета-носитель уже является самой продуктивной ракетой в своем классе. За 26 запусков, начиная с 2017 года, компании удалось вывести на орбиту 146 спутников.

Также, по словам представителей Rocket Lab, в компании планируют построить многоразовую ракету Neutron, которая сможет вернуться на стартовую площадку после взлета. Первый запуск этой ракеты запланирован на 2024 год.

Фокус уже писал о том, что будет из себя представлять новая ракета-носитель Neutron. Она имеет уникальный дизайн и хранит вторую ступень внутри первой.

[ + – ] Ракета Neutron Фото: New Atlas

Что самое интересное, то Rocket Lab назвала свою миссию по захвату ракеты в воздухе "Туда и обратно". Здесь присутствует отсылка к знаменитому роману Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". Благодаря кинотрилогии "Властелин колец" у многих людей Новая Зеландия, где проходили съемки фильмов, ассоциируется именно с произведениями Толкина.

Напоминаем, что Россия отправила на орбиту Земли секретный военный космический аппарат. Этот аппарат, который был запущен "в интересах Минобороны РФ" вывела на орбиту новая ракета-носитель "Ангара 1.2".