Повітряна рибалка. Rocket Lab перехопила на вертольоті перший ступінь ракети-носія

За допомогою спеціального гака гелікоптер захопив стропи парашута, що несе ракету, і доставив її на сушу у виробничий комплекс Rocket Lab.

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Американській компанії Rocket Lab, яка займається запуском малих і мікросупутників, використала вертоліт, щоб упіймати відпрацьований ракетний ступінь у повітрі після виведення супутників на орбіту. У компанії вважають, що це досягнення допоможе розробити повністю багаторазову ракету-носій для виведення малих супутників у космос, повідомляє Forbes.

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2 травня ракета-носій "Електрон" американської компанії Rocket Lab стартувала з Нової Зеландії з 34 комерційними супутниками на борту. Вже через 2 хвилини після зльоту перший ступінь ракети полетів назад на Землю зі швидкістю 8300 км/год, сповільнений спеціальним парашутом.

Але замість приводнення в океані неподалік узбережжя Нової Зеландії, ракета залишилася в повітрі, адже її впіймав вертоліт Sikorsky S-92. За допомогою спеціального гака гелікоптер захопив стропи парашута, що ніс ракету, і доставив її на сушу у виробничий комплекс Rocket Lab.

[ + – ] Замість приведення в океані неподалік узбережжя Нової Зеландії, ракета залишилася в повітрі, адже її впіймав вертоліт Sikorsky S-92 Фото: wikipedia

Маневр із вертольотом, який ловить ракету в повітрі, є частиною зусиль компанії Rocket Lab, яка планує створити першу повністю багаторазову ракету-носій малих супутників "Електрон".

Завдяки тому, що гелікоптер ловить ступінь ракети в повітрі, вона не падає в океан, і таким чином вдається уникнути небезпечного удару об воду та впливу солоної води на ракету.

[ + – ] Ракета-носій "Електрон" американської компанії Rocket Lab стартувала з Нової Зеландії з 34 комерційними супутниками на борту Фото: wikipedia

У компанії Rocket Lab вважають, що це дозволить частіше запускати ракету "Електрон" у космос із супутниками на борту. Згідно із заявою американської аерокосмічної компанії, ця ракета-носій є найпродуктивнішою ракетою у своєму класі. За 26 запусків, починаючи з 2017 року, компанії вдалося вивести на орбіту 146 супутників.

Також, за словами представників Rocket Lab, у компанії планують збудувати багаторазову ракету Neutron, яка зможе повернутися на стартовий майданчик після зльоту. Перший запуск цієї ракети заплановано на 2024 рік.

Фокус уже писав про те, якою буде нова ракета-носій Neutron. Вона має унікальний дизайн і зберігає другий ступінь усередині першого.

[ + – ] Ракета Neutron Фото: New Atlas

Що найцікавіше, то Rocket Lab назвала свою місію із підхоплення ракети в повітрі "Туди і назад". Тут є відсилання до знаменитого роману Джона Толкіна "Гоббіт, або Туди і назад". Завдяки кінотрилогії "Володар перснів" у багатьох людей Нова Зеландія, де відбувалися зйомки фільмів, асоціюється саме з творами Толкіна.

Нагадуємо, що Росія відправила на орбіту Землі секретний військовий космічний апарат. Цей апарат, який був запущений "у інтересах Міноборони РФ", вивела на орбіту нова ракета-носій "Ангара 1.2".