Во Франции исследовали затонувший корабль возрастом 2200 лет

Как выяснили морские археологи, судно оказалось поврежденным и разграбленным еще с момента его обнаружения в 2017 году.

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В ходе своего недавнего исследования ученые изучили обломки древнего торгового корабля, которые пролежали на дне Средиземного моря около 2200 лет, пишет News Network Archeology.

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Как оказалось, они были повреждены и разграблены с момента их обнаружения еще в 2017 году. Считается, что корабль, получивший название Fort Royal 1, затонул у побережья Канн на Лазурном береге во II веке до н.э. Водолазы, которым было поручено провести первые официальные исследования затонувшего судна, обнаружили, что некоторые глиняные емкости, известные как амфоры, использовавшиеся в то время для перевозки вина, были извлечены другими дайверами, проникшими на судно.

"Хорошо сохранившиеся затонувшие суда этого периода встречаются крайне редко. Вот почему возможность изучить деревянный корпус и груз является удивительным шансом не только для ученых, но и для людей, желающих обогатиться за счет древних артефактов", — рассказали морские археологи.

Судно было обнаружено в 2017 году известными французскими морскими археологами Анной и Жан-Пьером Жоншере, которые десятилетиями прочесывали дно Средиземного моря.

"Кораблекрушение по своей природе является свидетельством торгового и культурного диалога между народами. Оно также функционирует как капсула времени, предоставляя картину того, какая была жизнь на борту", — заключили ученые.

Напомним, что ранее у берегов Израиля на древних обломках грузового судна эксперты нашли скелеты крыс. Эти останки помогли разгадать тайны кораблекрушения 1400-летней давности.

А вот в Британии недалеко от побережья Портсмута археологи наткнулись на судно HMS Invincible. Корабль пролежал на дне моря около 260 лет, но что поразило ученых больше всего, так это его удивительная сохранность.