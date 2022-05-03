У Франції досліджували затонулий корабель віком 2200 років

Як з'ясували морські археологи, судно виявилося пошкодженим і розграбованим ще з моменту його виявлення у 2017 році.

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У ході свого недавнього дослідження вчені вивчили уламки стародавнього торговельного корабля, які пролежали на дні Середземного моря близько 2200 років, пише News Network Archeology.

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Як виявилося, вони були пошкоджені та розграбовані з моменту їх виявлення ще у 2017 році. Вважається, що корабель, який одержав назву Fort Royal 1, затонув біля узбережжя Канн на Лазуровому березі в II столітті до н. Водолази, яким було доручено провести перші офіційні дослідження затонулого судна, виявили, що деякі глиняні ємності, відомі як амфори, що використовувалися на той час для перевезення вина, були витягнуті іншими дайверами, що проникли на судно.

"Затонулі судна цього періоду, що добре збереглися, зустрічаються вкрай рідко. Ось чому можливість вивчити дерев'яний корпус і вантаж є дивовижним шансом не тільки для вчених, а й для людей, які бажають збагатитися за рахунок давніх артефактів", — розповіли морські археологи.

Судно було виявлено у 2017 році відомими французькими морськими археологами Анною та Жан-П'єром Жоншере, які десятиліттями прочісували дно Середземного моря.

"Кораблетроща за своєю природою є свідченням торговельного та культурного діалогу між народами. Вона також функціонує як капсула часу, надаючи картину того, яким було життя на борту", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше біля берегів Ізраїлю на стародавніх уламках вантажного судна експерти знайшли скелети щурів. Ці рештки допомогли розгадати таємниці аварії корабля 1400-річної давності.

А ось у Британії неподалік узбережжя Портсмута археологи наткнулися на судно HMS Invincible. Корабель пролежав на дні моря близько 260 років, але що вразило вчених найбільше, то це його дивовижна збереженість.